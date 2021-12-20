Боррель заявил, что ЕС должен участвовать в предложенных РФ переговорах по безопасности

ЕС должен участвовать в предложенных Россией переговорах по выработке правовых гарантий безопасности в Евро-Атлантическом регионе. Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. При этом он заподозрил РФ в желании исключить страны сообщества из данного процесса.

"Чего Россия хочет в итоге добиться… пока не ясно… Мы не можем исключать того, что Россия может использовать этот кризис для своей объявленной цели по перестройке системы безопасности в Европе, а также для того, чтобы исключить европейцев из этих дискуссий. Но мы знаем, что наши американские союзники не попадут в эту ловушку", — написал Боррель в своём блоге, подчеркнув что "ЕС должен быть неотъемлемой частью таких дискуссий".