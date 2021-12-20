Боррель заявил, что ЕС должен участвовать в предложенных РФ переговорах по безопасности
Политик заподозрил Москву в желании "исключить" страны Евросоюза из данной дискуссии и отметил, что США "не попадут в эту ловушку".
Жозеп Боррель © ТАСС / ЕРА / JULIEN WARNAND
ЕС должен участвовать в предложенных Россией переговорах по выработке правовых гарантий безопасности в Евро-Атлантическом регионе. Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. При этом он заподозрил РФ в желании исключить страны сообщества из данного процесса.
"Чего Россия хочет в итоге добиться… пока не ясно… Мы не можем исключать того, что Россия может использовать этот кризис для своей объявленной цели по перестройке системы безопасности в Европе, а также для того, чтобы исключить европейцев из этих дискуссий. Но мы знаем, что наши американские союзники не попадут в эту ловушку", — написал Боррель в своём блоге, подчеркнув что "ЕС должен быть неотъемлемой частью таких дискуссий".
Глава европейской дипломатии добавил, что Евросоюз, "конечно же, должен быть за столом любой дискуссии об архитектуре европейской безопасности".
"Хельсинкский заключительный акт и Парижская хартия предложили нам ключевые принципы, на которых строилась европейская безопасность в течение последних 50 лет. ОБСЕ, в частности, предлагает механизмы и правила, которые остаются краеугольным камнем любого взаимодействия с Россией", — подчеркнул Боррель.
Напомним, в минувшую пятницу МИД РФ опубликовал проект договора между Москвой и Вашингтоном о гарантиях безопасности. Среди предлагаемых пунктов — исключение дальнейшего расширения НАТО на восток, исключение развёртывания ядерного оружия за рубежом, отказ от размещения РСМД вне своей территории, принятие НАТО обязательства о неприсоединении Украины к альянсу.
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