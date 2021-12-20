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Боррель заявил, что ЕС должен участвовать в предложенных РФ переговорах по безопасности

Политик заподозрил Москву в желании "исключить" страны Евросоюза из данной дискуссии и отметил, что США "не попадут в эту ловушку".

19 декабря, 22:25
<p>Жозеп Боррель © ТАСС / ЕРА / JULIEN WARNAND</p>

Жозеп Боррель © ТАСС / ЕРА / JULIEN WARNAND

ЕС должен участвовать в предложенных Россией переговорах по выработке правовых гарантий безопасности в Евро-Атлантическом регионе. Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. При этом он заподозрил РФ в желании исключить страны сообщества из данного процесса.

"Чего Россия хочет в итоге добиться… пока не ясно… Мы не можем исключать того, что Россия может использовать этот кризис для своей объявленной цели по перестройке системы безопасности в Европе, а также для того, чтобы исключить европейцев из этих дискуссий. Но мы знаем, что наши американские союзники не попадут в эту ловушку", — написал Боррель в своём блоге, подчеркнув что "ЕС должен быть неотъемлемой частью таких дискуссий".

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Глава европейской дипломатии добавил, что Евросоюз, "конечно же, должен быть за столом любой дискуссии об архитектуре европейской безопасности".

"Хельсинкский заключительный акт и Парижская хартия предложили нам ключевые принципы, на которых строилась европейская безопасность в течение последних 50 лет. ОБСЕ, в частности, предлагает механизмы и правила, которые остаются краеугольным камнем любого взаимодействия с Россией", — подчеркнул Боррель.

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Напомним, в минувшую пятницу МИД РФ опубликовал проект договора между Москвой и Вашингтоном о гарантиях безопасности. Среди предлагаемых пунктов — исключение дальнейшего расширения НАТО на восток, исключение развёртывания ядерного оружия за рубежом, отказ от размещения РСМД вне своей территории, принятие НАТО обязательства о неприсоединении Украины к альянсу.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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