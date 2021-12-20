Путин назвал экстремизм прямой угрозой единству России
Глава государства подчеркнул, что необходимо жёстко пресекать любые проявления ксенофобии, разногласия на религиозной почве, социальную вражду.
Президент РФ Владимир Путин. Фото © ТАСС / Александр Щербак
Экстремизм является прямой угрозой единству России, нужно жёстко пресекать любые его проявления. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в поздравлении работников органов безопасности с профессиональным праздником.
"Наши граждане ждут от вас новых успехов и в борьбе с экстремизмом. Это прямая угроза для единства России", — сказал Путин.
Российский лидер подчеркнул, что необходимо жёстко пресекать любые проявления ксенофобии, разногласия на религиозной почве, социальную вражду, а также не позволять вовлекать людей, особенно молодых, в противозаконную антигосударственную деятельность.
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