Путин назвал экстремизм прямой угрозой единству России

Экстремизм является прямой угрозой единству России, нужно жёстко пресекать любые его проявления. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в поздравлении работников органов безопасности с профессиональным праздником.

"Наши граждане ждут от вас новых успехов и в борьбе с экстремизмом. Это прямая угроза для единства России", — сказал Путин.