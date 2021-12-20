Постпред РФ Чижов предрёк неоднозначную реакцию ЕС на инициативу России по безопасности

Реакция Европы на предложение России о гарантиях безопасности будет неоднозначной, но Москва готова к совместной работе. Об этом заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.

"Реакция, наверное, будет неоднозначной, уровень понимания и готовности учесть наши озабоченности будет разным, но это говорит лишь о том, что работа предстоит непростая", — заявил Чижов в интервью газете "Известия".

Также дипломат отметил, что Евросоюз, "как организация, в общем-то, невоенная", очевидно, может сыграть в возможных переговорах по гарантиям безопасности "некую поддерживающую роль".

"А вообще, конечно, говорить надо будет с теми странами — некоторые из них входят в состав Евросоюза, — от которых в наибольшей степени зависит судьба европейской безопасности. Мы к такому разговору готовы", — подчеркнул Чижов.

По словам постпреда, западные партнёры РФ, в том числе США, также сигнализируют свою принципиальную готовность, но при этом обставляют это разного рода претензиями. В частности, они обвиняют Москву в наличии "красных линий", хоть и сами занимаются ровно тем же самым. Только их "красные линии", добавил Чижов, продиктованы не реальными интересами безопасности, а переговорными позициями. Например, о том, что у России нет права вето на расширение НАТО.

"Мы не говорим о праве вето — мы говорим, что расширение НАТО само по себе стало бы нарушением политических обязательств, которые на себя взяли все страны европейского континента плюс США и Канада в рамках ОБСЕ. Я прекрасно помню, как формировались документы ОБСЕ ещё в 1999 году", — сказал дипломат.