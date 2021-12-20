В Магадане нашли мёртвым депутата Крамаренко, которого обвиняли в массовом отстреле гусей
По данным источника Лайфа, основная версия произошедшего — суицид. Правоохранители отсмотрели записи с камер видеонаблюдения и выяснили, что в офис парламентария никто не входил и не выходил.
Александр Крамаренко © Магаданская городская дума
В Магадане вечером 19 декабря нашли мёртвым депутата городской думы Александра Крамаренко. Об этом Лайфу сообщил источник.
Тело парламентария обнаружили около 21:30 по местному времени (13:30 мск) в его офисе. По данным источника Лайфа, основная версия произошедшего — суицид. Правоохранители отсмотрели записи с камер видеонаблюдения и выяснили, что в офис никто не входил и не выходил, поэтому версия убийства не рассматривается. Предсмертной записки Крамаренко не оставил. Отмечается, что в последние дни он был в нормальном настроении и вёл обычный образ жизни.
Весной Крамаренко оказался в центре скандала после охоты. Парламентарий выложил в "Инстаграме" фото с надписью "Чукотка-2021" из более чем сотни тушек убитых гусей. Пользователи соцсетей раскритиковали депутата, а прокуратура начала проверку. Позже Следственный комитет возбудил против Крамаренко уголовное дело об отстреле почти 180 гусей с ущербом свыше 700 тысяч рублей.
Ранее Лайф сообщал, что бывшего камчатского депутата Игоря Редькина помимо убийства обвинили в браконьерстве.
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