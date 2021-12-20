В Магадане нашли мёртвым депутата Крамаренко, которого обвиняли в массовом отстреле гусей

Тело парламентария обнаружили около 21:30 по местному времени (13:30 мск) в его офисе. По данным источника Лайфа, основная версия произошедшего — суицид. Правоохранители отсмотрели записи с камер видеонаблюдения и выяснили, что в офис никто не входил и не выходил, поэтому версия убийства не рассматривается. Предсмертной записки Крамаренко не оставил. Отмечается, что в последние дни он был в нормальном настроении и вёл обычный образ жизни.