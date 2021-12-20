Бывший украинский министр Милованов рассказал о выводе иностранных инвестиций из страны

"Основной риск, который мы видим для страны, — это неопределённость, риск ситуации с Россией. Вот часто поднимается вопрос о возможной войне. И вот если войны не будет, а мне кажется, что её не будет, то и никакой проблемы с курсом не будет, так как макроэкономическая ситуация на Украине относительно хорошая. В то же время, если нагнетать, что вот это будет и вот это... люди начнут паниковать", — пояснил экс-министр в эфире телеканала "Дом".