Бывший украинский министр Милованов рассказал о выводе иностранных инвестиций из страны
По его словам, пока этот процесс не набрал обороты, но нагнетание слухов о войне с Россией может заставить зарубежных бизнесменов паниковать.
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Инвесторы начинают выводить деньги с Украины из-за политической и экономической неопределённости в стране и нагнетания ситуации. Об этом рассказал бывший министр экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, действующий советник главы офиса президента Незалежной Владимира Зеленского Тимофей Милованов.
"Основной риск, который мы видим для страны, — это неопределённость, риск ситуации с Россией. Вот часто поднимается вопрос о возможной войне. И вот если войны не будет, а мне кажется, что её не будет, то и никакой проблемы с курсом не будет, так как макроэкономическая ситуация на Украине относительно хорошая. В то же время, если нагнетать, что вот это будет и вот это... люди начнут паниковать", — пояснил экс-министр в эфире телеканала "Дом".
Милованов добавил, что в первую очередь начнут паниковать иностранные инвесторы, они станут потихоньку выводить деньги. Причём это происходит уже сейчас, но пока немного, отметил советник Зеленского.
Лайф рассказывал, что в последнее время некоторые западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную.
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