РБК: Общий объём взяток при госзакупках в России составляет 6,6 трлн рублей
Согласно результатам опроса НИУ ВШЭ, при прохождении конкурсных процедур с коррупцией сталкивался 71% поставщиков.
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Величина взятки при государственных закупках в России составляет около одной пятой части от всей суммы госконтракта (22,5%). Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ.
Отмечается, что общий объём коррупционных выплат в сфере госзакупок достигает почти 6,6 триллиона рублей. При прохождении конкурсных процедур с коррупцией сталкивался 71% поставщиков. 83% респондентов отметили, что с осуждением относятся к коррупции. При этом использовать неправомерные пути в борьбе за заказ их вынуждает очень высокая конкуренция. 37% респондентов главным фактором для получения госзаказа назвали сговор — вертикальный (между заказчиком и поставщиком) или горизонтальный (между компаниями и участниками торгов). Кроме того, исследование показало, что не менее двух из трёх компаний заявили о наличии выплат представителям заказчика, 28% опрошенных затруднились с ответом или отказались отвечать.
В исследовании участвовало 1,2 тысячи представителей компаний из разных регионов страны. 53% опрошенных — из микропредприятий, 34% — из малого бизнеса, 7% — из крупного, 6% — из среднего.
Ранее генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко назвал самые коррумпированные сферы в России. Там, где вращаются государственные деньги и можно получить от этого выгоду, всегда найдутся желающие "отщипнуть", считает офицер.
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