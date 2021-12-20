РБК: Общий объём взяток при госзакупках в России составляет 6,6 трлн рублей

Величина взятки при государственных закупках в России составляет около одной пятой части от всей суммы госконтракта (22,5%). Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ.

Отмечается, что общий объём коррупционных выплат в сфере госзакупок достигает почти 6,6 триллиона рублей. При прохождении конкурсных процедур с коррупцией сталкивался 71% поставщиков. 83% респондентов отметили, что с осуждением относятся к коррупции. При этом использовать неправомерные пути в борьбе за заказ их вынуждает очень высокая конкуренция. 37% респондентов главным фактором для получения госзаказа назвали сговор — вертикальный (между заказчиком и поставщиком) или горизонтальный (между компаниями и участниками торгов). Кроме того, исследование показало, что не менее двух из трёх компаний заявили о наличии выплат представителям заказчика, 28% опрошенных затруднились с ответом или отказались отвечать.