НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Россияне потратили более 3 трлн рублей на внутренний туризм в 2021 году

Траты на выездной туризм составили 6,12 миллиарда долларов (около 451,22 миллиарда рублей), что на 78% меньше, чем в 2019 году.

20 декабря, 03:44

Фото © Pixabay

За девять месяцев 2021 года россияне потратили на поездки по стране 3,12 триллиона рублей, что на 33,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip и лаборатории "Сбер.Индекс".

При этом по сравнению с 2019 годом данный показатель вырос на 39,8%, а с 2018-м — на 51,9%. Самыми популярными направлениями внутри страны в 2021-м стали Москва, Санкт-Петербург и Сочи.

Россия попала в первую пятёрку стран по темпам восстановления внутреннего туризма

Россия попала в первую пятёрку стран по темпам восстановления внутреннего туризма

Траты россиян на выездной туризм за первые девять месяцев текущего года составили 6,12 миллиарда долларов (около 451,22 миллиарда рублей). Это почти столько же, сколько в 2020-м (7,93 миллиарда долларов), но гораздо меньше, чем в 2019-м (28,35 миллиарда долларов, меньше на 78%). Больше всего граждане РФ потратили в Турции (752 миллиона долларов), Белоруссии (685 миллионов), Украине (401 миллион), ОАЭ (394 миллиона) и Казахстане (344 миллиона).

Новый этап программы туристического кешбэка стартует в РФ 18 января

Новый этап программы туристического кешбэка стартует в РФ 18 января

Ранее президент России Владимир Путин призвал энергичнее использовать данные пандемией возможности для туризма.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1