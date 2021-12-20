Россияне потратили более 3 трлн рублей на внутренний туризм в 2021 году

За девять месяцев 2021 года россияне потратили на поездки по стране 3,12 триллиона рублей, что на 33,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip и лаборатории "Сбер.Индекс".

При этом по сравнению с 2019 годом данный показатель вырос на 39,8%, а с 2018-м — на 51,9%. Самыми популярными направлениями внутри страны в 2021-м стали Москва, Санкт-Петербург и Сочи.

Траты россиян на выездной туризм за первые девять месяцев текущего года составили 6,12 миллиарда долларов (около 451,22 миллиарда рублей). Это почти столько же, сколько в 2020-м (7,93 миллиарда долларов), но гораздо меньше, чем в 2019-м (28,35 миллиарда долларов, меньше на 78%). Больше всего граждане РФ потратили в Турции (752 миллиона долларов), Белоруссии (685 миллионов), Украине (401 миллион), ОАЭ (394 миллиона) и Казахстане (344 миллиона).