Составлен рейтинг регионов – лидеров России по доступности бензина
В целом по России стоимость бензина марки АИ-92 за 10 месяцев 2021 года выросла на 6,9%. Исключение составляет один регион.
Фото © ТАСС / Александр Рюмин
Жители Ямало-Ненецкого округа (ЯНАО) и Москвы в октябре могли купить больше всего топлива на свои среднемесячные зарплаты. Об этом свидетельствует рейтинг РИА "Новости" по доступности бензина в субъектах РФ.
Согласно исследованию, проживающие в ЯНАО и столице на среднюю зарплату в октябре могли приобрести более двух тысяч литров бензина марки АИ-92. Далее в рейтинге расположилось ещё четыре северных региона: Чукотский и Ненецкий автономные округа, Магаданская область и Ханты-Мансийский автономный округ (более полутора тысяч литров).
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Внизу списка оказались Чечня (540 литров), Дагестан (552), Кабардино-Балкария (567), Ингушетия (574), Ивановская область (579) и Северная Осетия – Алания (591).
Самая высокая цена на топливо зафиксирована в Чукотском автономном округе — 60 рублей за литр. Самый дешёвый бензин в Челябинской области — 43,81 рубля. В целом по России цены на бензин марки АИ-92 за 10 месяцев 2021 года выросли на 6,9%. Исключение составляет Чукотка, там стоимость топлива осталась на уровне начала года.
Ранее президент Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов рассказал, при каких условиях снизятся цены на бензин в России. По мнению специалиста, в частности, очень важна корректировка налоговой нагрузки, так как в сложившейся ситуации существует налоговый диспаритет между внутренним рынком и экспортом.
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