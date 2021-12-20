Метеоролог Вильфанд рассказал о погоде в европейской части России после Нового года

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода установится в европейской части России после Нового года.

"Что касается января и февраля, то, по прогнозам Росгидромета, зима в европейской части России будет неоднородной. Количество оттепелей превысит климатические характеристики. Но одновременно будут и периоды очень сильных морозов с температурой до минус 20–25 градусов", — отметил Вильфанд в беседе с "Парламентской газетой".

Метеоролог отметил, что сейчас невозможно предсказать, когда именно наступят оттепели или сильные морозы. Синоптик добавил, что за прогнозами на весну и лето 2022 года нужно идти к "метеорологическим шаманам".