Специалист Всемирного банка Найт перечислил риски для российской экономики
Первый из них, по словам эксперта, — угроза развития пандемии. Она так или иначе замедляет деловую активность и создаёт вероятность введения новых ограничений в будущем.
Фото © ТАСС / Сергей Коньков
Всемирный банк выделяет четыре вида рисков для российской экономики. Об этом заявил главный экономист организации по России Дэвид Найт в интервью газете "Ведомости".
Первый риск, по словам специалиста, — угроза развития пандемии. Она так или иначе замедляет деловую активность и создаёт вероятность введения новых ограничений в будущем. Вторым риском является инфляция.
"Специфика России в том, что у неё огромная территория и сложнее оценить в полной мере масштаб последствий от разрыва цепочек поставок", — заявил Найт.
При этом он отметил, что Центробанк РФ в целом предпринимает своевременные усилия для погашения инфляции.
Третьим риском эксперт назвал возможное введение международных санкций. По мнению Всемирного банка, новые ограничения могут оказать негативное воздействие на экономику. В качестве четвёртого риска Найт указал энергопереход. Экономист оговорился, что речь идёт о долгосрочной перспективе.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что российская экономика уже восстановилась от последствий пандемии. Глава государства подчеркнул, что это результат работы всего делового сообщества, и отметил, что теперь нужен быстрый рост.
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