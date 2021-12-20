Специалист Всемирного банка Найт перечислил риски для российской экономики

Всемирный банк выделяет четыре вида рисков для российской экономики. Об этом заявил главный экономист организации по России Дэвид Найт в интервью газете "Ведомости".

Первый риск, по словам специалиста, — угроза развития пандемии. Она так или иначе замедляет деловую активность и создаёт вероятность введения новых ограничений в будущем. Вторым риском является инфляция.

"Специфика России в том, что у неё огромная территория и сложнее оценить в полной мере масштаб последствий от разрыва цепочек поставок", — заявил Найт.

При этом он отметил, что Центробанк РФ в целом предпринимает своевременные усилия для погашения инфляции.

Третьим риском эксперт назвал возможное введение международных санкций. По мнению Всемирного банка, новые ограничения могут оказать негативное воздействие на экономику. В качестве четвёртого риска Найт указал энергопереход. Экономист оговорился, что речь идёт о долгосрочной перспективе.