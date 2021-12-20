Число жертв тайфуна "Раи" на Филиппинах увеличилось до 208

По информации издания, ещё 239 человек пострадали, а 52 числятся пропавшими без вести. Больше всего жертв зафиксировано в Центральных Висайях и Западных Висайях.

Напомним, ранее сообщалось о 108 жертвах. Тайфун "Раи" обрушился на Филиппины 18 декабря. Свои дома из-за него были вынуждены покинуть почти 500 тысяч человек. Стихийное бедствие привело к отключению электричества и проблемам со связью во многих районах. "Раи" стал первым супертайфуном пятой категории с 2016 года, когда на Филиппины обрушился тайфун "Нок-Тен", также известный как "Нина". По данным экспертов, сейчас циклон движется в сторону вьетнамской провинции Биньдинь.