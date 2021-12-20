Число жертв тайфуна "Раи" на Филиппинах увеличилось до 208
Ещё 239 человек пострадали, а 52 числятся пропавшими без вести.
Последствия тайфуна "Раи" на Филиппинах. Фото © ТАСС / АР
Число жертв тайфуна "Раи" (местное название Odette) на Филиппинах возросло до 208. Об этом пишет местная газета Manila Bulletin со ссылкой на данные полиции.
По информации издания, ещё 239 человек пострадали, а 52 числятся пропавшими без вести. Больше всего жертв зафиксировано в Центральных Висайях и Западных Висайях.
Напомним, ранее сообщалось о 108 жертвах. Тайфун "Раи" обрушился на Филиппины 18 декабря. Свои дома из-за него были вынуждены покинуть почти 500 тысяч человек. Стихийное бедствие привело к отключению электричества и проблемам со связью во многих районах. "Раи" стал первым супертайфуном пятой категории с 2016 года, когда на Филиппины обрушился тайфун "Нок-Тен", также известный как "Нина". По данным экспертов, сейчас циклон движется в сторону вьетнамской провинции Биньдинь.
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