"Чувствовала большую ответственность": Таня Меженцева поделилась впечатлениями от выступления на Детском Евровидении
Юная певица исполнила композицию Mon Ami и заняла седьмое место. А победила представительница Армении Малена.
Таня Меженцева. Фото © Instagram / tanya.mezhentseva
Юная певица Таня Меженцева поделилась впечатлениями от Детского Евровидения, где она представляла Россию и заняла седьмое место. Девочка рассказала, что чувствовала большую ответственность во время выступления, но всё получилось.
"Я чувствовала большую ответственность в финале конкурса, ведь я представляла нашу большую страну. Конечно, я волновалась. Но у нас всё получилось, потому что мы с моей командой много работали над моим номером", — приводит слова Тани пресс-служба Академии Игоря Крутого.
Напомним, Детское Евровидение – 2021 состоялось 19 декабря в Париже. В финале приняли участие представители 19 стран. Победила Малена из Армении с песней Qami, qami.
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