Юная певица Таня Меженцева поделилась впечатлениями от Детского Евровидения, где она представляла Россию и заняла седьмое место. Девочка рассказала, что чувствовала большую ответственность во время выступления, но всё получилось.

"Я чувствовала большую ответственность в финале конкурса, ведь я представляла нашу большую страну. Конечно, я волновалась. Но у нас всё получилось, потому что мы с моей командой много работали над моим номером", — приводит слова Тани пресс-служба Академии Игоря Крутого.