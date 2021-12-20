"Страна.ua": Акт провозглашения независимости не даст Украине вступить в НАТО

Акт провозглашения независимости Украины противоречит желанию властей страны вступить в НАТО и может помешать евроатлантическим стремлениям Киева. Об этом пишет издание "Страна.ua".

"Внеблоковый статус лежит в самой основе государственности Украины. Когда 16 июля 1990 года Верховный Совет УССР принял Декларацию о государственном суверенитете Украины, то в разделе "Внешняя и внутренняя безопасность" было чётко указано: "Украинская ССР торжественно провозглашает о своём намерении стать в будущем постоянно нейтральным государством, не участвующим в военных блоках", — говорится в материале.

Как отмечает издание, в утверждённом 24 августа 1991 года Акте провозглашения независимости Украины основанием для документа названа Декларация о суверенитете, что подтвердило внеблоковый статус страны. Данная декларация запрещает государству вступать в какие-либо военные союзы. Так как НАТО является военным и политическим альянсом, вступать в него тоже запрещено.

Портал уточняет, что ссылка на Акт о независимости 1991 года осталась в конституции Украины даже после внесения поправок в 2019 году, когда полноправное членство в НАТО было названо стратегическим курсом государства.

"При таких противоречивых основополагающих документах государства, а также с учётом жёсткой позиции России понятно, что вряд ли страны альянса пойдут навстречу "евроатлантическим" амбициям Украины", — подчёркивает "Страна.ua".