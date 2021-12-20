Замглавы ВКС РФ Муравкин назвал Bayraktar лакомой мишенью для "панцирей"
По его словам, в поражении турецких дронов российскими ЗРПК нет никакой сложности, даже если расчёт подготовлен на оценку "удовлетворительно".
Самоходный ЗРПК "Панцирь" © ТАСС / Гавриил Григоров
Российские зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь" могут легко поразить дроны турецкого производства Bayraktar, для них эти беспилотники являются "лакомой" целью, заявил заместитель начальника зенитных ракетных войск ВКС РФ Юрий Муравкин в эфире телепрограммы "Вести недели".
"Для "Панциря" Bayraktar с его массово-габаритными характеристиками, с его скоростными характеристиками — это самая удобная мишень. Никакой сложности, если даже расчёт подготовлен на оценку "удовлетворительно", я вас уверяю, не представляет. Это очень лёгкая, очень лакомая для "Панциря" мишень", — пояснил Муравкин.
По его словам, ЗРПК могут быть уничтожены, если их оставят без операторов или же не замаскируют надлежащим образом. Например, подобные случаи были в Сирии и Ливии, там Bayraktar и израильские ракеты смогли уничтожить "панцири".
"Это вызов": Военный эксперт напомнил Украине о российском "Панцире-СМ" после применения ударного дрона в Донбассе
Ранее стало известно, что Украина засекретила информацию о применении дронов Bayraktar и ПТРК Javelin в Донбассе. В Генштабе ВСУ Незалежной данные об их использовании назвали сведениями с ограниченным доступом, которые не подлежат разглашению.
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