Замглавы ВКС РФ Муравкин назвал Bayraktar лакомой мишенью для "панцирей"

Российские зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь" могут легко поразить дроны турецкого производства Bayraktar, для них эти беспилотники являются "лакомой" целью, заявил заместитель начальника зенитных ракетных войск ВКС РФ Юрий Муравкин в эфире телепрограммы "Вести недели".

"Для "Панциря" Bayraktar с его массово-габаритными характеристиками, с его скоростными характеристиками — это самая удобная мишень. Никакой сложности, если даже расчёт подготовлен на оценку "удовлетворительно", я вас уверяю, не представляет. Это очень лёгкая, очень лакомая для "Панциря" мишень", — пояснил Муравкин.

По его словам, ЗРПК могут быть уничтожены, если их оставят без операторов или же не замаскируют надлежащим образом. Например, подобные случаи были в Сирии и Ливии, там Bayraktar и израильские ракеты смогли уничтожить "панцири".