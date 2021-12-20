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Момент падения главной ёлки украинского Мариуполя попал на видео

Конструкция обрушилась из-за сильного ветра. Власти города пообещали восстановить её в ближайшее время.

20 декабря, 03:33

Кадр из видео © Facebook / 0629.com.ua

В украинском Мариуполе упала главная ёлка города из-за сильного ветра. Кадр из видео © Facebook / 0629.com.ua

На Украине в городе Мариуполе из-за сильного ветра упала главная ёлка, местные власти пообещали восстановить конструкцию в ближайшее время. Об этом сообщает издание 0629.com.ua.

"Сегодня вечером из-за сильного ветра упал верхний сегмент главной ёлки Мариуполя. Подрядная организация в ближайшее время усилит конструкцию. Вскоре снова главная ёлка засияет новогодними огнями", — говорится в сообщении.

Убожество или оригинальность: Самые странные новогодние ёлки в России

Убожество или оригинальность: Самые странные новогодние ёлки в России

Как уточняется, все остальные праздничные локации продолжают работать.

Ранее в центре Нью-Йорка бездомный поджёг 15-метровую рождественскую ёлку. На кадрах с места происшествия видно, как буквально за несколько минут огонь распространяется по всему дереву — и от него остаётся лишь металлический каркас.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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