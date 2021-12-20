Момент падения главной ёлки украинского Мариуполя попал на видео

На Украине в городе Мариуполе из-за сильного ветра упала главная ёлка, местные власти пообещали восстановить конструкцию в ближайшее время. Об этом сообщает издание 0629.com.ua.

"Сегодня вечером из-за сильного ветра упал верхний сегмент главной ёлки Мариуполя. Подрядная организация в ближайшее время усилит конструкцию. Вскоре снова главная ёлка засияет новогодними огнями", — говорится в сообщении.

Ранее в центре Нью-Йорка бездомный поджёг 15-метровую рождественскую ёлку. На кадрах с места происшествия видно, как буквально за несколько минут огонь распространяется по всему дереву — и от него остаётся лишь металлический каркас.