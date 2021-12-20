"Союз МС-20" с японскими космическими туристами приземлился в Казахстане. Видео © Twitter / roscosmos

Спускаемый аппарат корабля "Союз МС-20" доставил с МКС на Землю японских космических туристов Юсаку Маэдзаву и Ёдзо Хирано, а также российского космонавта Александра Мисуркина. Об этом сообщает пресс-служба "Роскосмоса".

"Есть посадка! "Альтаиры" дома. Экипаж пилотируемого корабля "Союз МС-20" вернулся на Землю", — говорится на странице госкорпорации в "Твиттере".

Аппарат приземлился в степи Казахстана, как и планировалось. За этим в подмосковном Центре управления полётами наблюдала группа поддержки японских туристов.

Группа поддержки японского туриста в подмосковском Центре управления полетами pic.twitter.com/UQ2T4ZagLk — РОСКОСМОС (@roscosmos) December 20, 2021