"Есть посадка! "Альтаиры" дома": "Союз МС-20" с японскими космическими туристами приземлился в Казахстане
Юсаку Маэдзава и Ёдзо Хирано стали первыми за 12 лет туристами, которые слетали на МКС на "Союзе".
"Союз МС-20" с японскими космическими туристами приземлился в Казахстане. Видео © Twitter / roscosmos
Спускаемый аппарат корабля "Союз МС-20" доставил с МКС на Землю японских космических туристов Юсаку Маэдзаву и Ёдзо Хирано, а также российского космонавта Александра Мисуркина. Об этом сообщает пресс-служба "Роскосмоса".
"Есть посадка! "Альтаиры" дома. Экипаж пилотируемого корабля "Союз МС-20" вернулся на Землю", — говорится на странице госкорпорации в "Твиттере".
Аппарат приземлился в степи Казахстана, как и планировалось. За этим в подмосковном Центре управления полётами наблюдала группа поддержки японских туристов.
Группа поддержки японского туриста в подмосковском Центре управления полетами pic.twitter.com/UQ2T4ZagLk— РОСКОСМОС (@roscosmos) December 20, 2021
Напомним, ракета-носитель "Союз-2.1а" с бизнесменом Юсаку Маэдзавой и его помощником Ёдзо Хирано стартовала к МКС 8 декабря. Японцы стали первыми за 12 лет туристами, которые отправились на МКС на "Союзе".
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