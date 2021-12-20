Истребитель Checkmate вошёл в топ-10 мировых достижений в военной авиации за 2021 год

Новейший лёгкий истребитель пятого поколения Су-75 Checkmate, разработанный в ОКБ Сухого (входит в "Ростех"), признан одним из десяти главных достижений в сфере военной авиации за 2021 год по версии журнала Aviation Week & Space Technology.

Как сообщает ТАСС, также в топ-10 главных достижений включены первый полёт "беспилотного ведомого" и первая дозаправка в воздухе, выполненная беспилотным летательным аппаратом.

Уточняется, что первый полёт Checkmate намечен на 2023 год. Спустя ещё два года начнётся его серийное производство.