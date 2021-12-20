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Истребитель Checkmate вошёл в топ-10 мировых достижений в военной авиации за 2021 год

Также эксперты включили в список первый полёт "беспилотного ведомого" и первую дозаправку в воздухе, выполненную беспилотным летательным аппаратом.

20 декабря, 04:03
<p>Истребитель Су-75 Checkmate © ТАСС / Марина Лысцева</p>

Истребитель Су-75 Checkmate © ТАСС / Марина Лысцева

Новейший лёгкий истребитель пятого поколения Су-75 Checkmate, разработанный в ОКБ Сухого (входит в "Ростех"), признан одним из десяти главных достижений в сфере военной авиации за 2021 год по версии журнала Aviation Week & Space Technology.

Как сообщает ТАСС, также в топ-10 главных достижений включены первый полёт "беспилотного ведомого" и первая дозаправка в воздухе, выполненная беспилотным летательным аппаратом.

Оружие будущего: Что известно о новейшем истребителе Су-75 Checkmate

Оружие будущего: Что известно о новейшем истребителе Су-75 Checkmate

Уточняется, что первый полёт Checkmate намечен на 2023 год. Спустя ещё два года начнётся его серийное производство.

Напомним, лёгкий тактический истребитель Су-75 Checkmate был впервые показан на МАКС-2021. В самолёте использованы технологии Су-57, при этом его архитектура может быть адаптирована под потребности конкретных заказчиков. Новый истребитель рассчитан на международный рынок. Ранее генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов назвал главное преимущество истребителя Checkmate над F-35.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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