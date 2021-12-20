Истребитель Checkmate вошёл в топ-10 мировых достижений в военной авиации за 2021 год
Также эксперты включили в список первый полёт "беспилотного ведомого" и первую дозаправку в воздухе, выполненную беспилотным летательным аппаратом.
Истребитель Су-75 Checkmate © ТАСС / Марина Лысцева
Новейший лёгкий истребитель пятого поколения Су-75 Checkmate, разработанный в ОКБ Сухого (входит в "Ростех"), признан одним из десяти главных достижений в сфере военной авиации за 2021 год по версии журнала Aviation Week & Space Technology.
Как сообщает ТАСС, также в топ-10 главных достижений включены первый полёт "беспилотного ведомого" и первая дозаправка в воздухе, выполненная беспилотным летательным аппаратом.
Уточняется, что первый полёт Checkmate намечен на 2023 год. Спустя ещё два года начнётся его серийное производство.
Напомним, лёгкий тактический истребитель Су-75 Checkmate был впервые показан на МАКС-2021. В самолёте использованы технологии Су-57, при этом его архитектура может быть адаптирована под потребности конкретных заказчиков. Новый истребитель рассчитан на международный рынок. Ранее генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов назвал главное преимущество истребителя Checkmate над F-35.
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