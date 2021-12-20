Спасатели обнаружили очаг возгорания на шахте имени Рубана в Кузбассе

Горноспасатели обнаружили очаг самовозгорания угольного пласта в одной из горных выработок в шахте имени А.Д. Рубана (входит в "СУЭК-Кузбасс") в Кемеровской области. Об этом сообщил командир регионального военизированного горноспасательного отряда Юрий Ше.

"Был обнаружен очаг самовозгорания. Сейчас происходит его локализация, остужение с помощью воды", — сказал Ше журналистам.

Он добавил, что в дальнейшем, скорее всего, будут выполнены работы по изоляции и заполнению участка инертным газом.

Глава Кемеровской области Сергей Цивилёв подчеркнул, что шахта не возобновит работу, пока не будет ликвидирован очаг возгорания.