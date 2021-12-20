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Спасатели обнаружили очаг возгорания на шахте имени Рубана в Кузбассе

Сейчас происходит его локализация, остужение с помощью воды, сообщил командир горноспасательного отряда.

20 декабря, 04:38

Архивное фото © ИТАР-ТАСС / Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Кемеровской области

Горноспасатели обнаружили очаг самовозгорания угольного пласта в одной из горных выработок в шахте имени А.Д. Рубана (входит в "СУЭК-Кузбасс") в Кемеровской области. Об этом сообщил командир регионального военизированного горноспасательного отряда Юрий Ше.

"Был обнаружен очаг самовозгорания. Сейчас происходит его локализация, остужение с помощью воды", — сказал Ше журналистам.

Он добавил, что в дальнейшем, скорее всего, будут выполнены работы по изоляции и заполнению участка инертным газом.

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Глава Кемеровской области Сергей Цивилёв подчеркнул, что шахта не возобновит работу, пока не будет ликвидирован очаг возгорания.

"И только после этого момента будет приниматься решение о начале работы шахты. Все шахтёры находятся в здоровом состоянии, и никто из шахтёров не пострадал", — заявил глава Кузбасса в беседе с журналистами.

Напомним, 19 декабря на шахте имени Рубана в Ленинске-Кузнецком в Кузбассе произошло возгорание. Работы были приостановлены. Всех горняков эвакуировали. Прокуратура начала проверку, а председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ЧП.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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