Глава МИД КНР заявил, что дружба Москвы и Пекина никогда не ослабнет
По его словам, двусторонние отношения стран стали образцом сотрудничества между великими державами.
Глава МИД КНР Ван И. © ТАСС / EPA / ANDREJ CUKIC
Вне зависимости от того, какая обстановка будет на мировой арене в будущем, дружба между Россией и Китаем не ослабнет. Такое заявление на церемонии открытия конференции, посвящённой китайской дипломатии, сделал глава МИД КНР Ван И.
"Вне зависимости от того, как изменится международная обстановка, передающаяся из поколения в поколение дружба между Россией и Китаем не ослабнет, цель проводить взаимовыгодное сотрудничество не изменится, решимость защищать мир не померкнет", — сказал министр.
По его словам, Россия и Китай "сплочены как скала", а их двусторонние отношения прошли через множество испытаний, тем самым став образцом доверительного стратегического взаимовыгодного сотрудничества между великими державами.
Ранее Лайф писал, что президент России Владимир Путин в ходе онлайн-встречи с председателем КНР Си Цзиньпином назвал отношения двух стран образцом межгосударственного сотрудничества в XXI веке.
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