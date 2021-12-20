Глава МИД КНР заявил, что дружба Москвы и Пекина никогда не ослабнет

Вне зависимости от того, какая обстановка будет на мировой арене в будущем, дружба между Россией и Китаем не ослабнет. Такое заявление на церемонии открытия конференции, посвящённой китайской дипломатии, сделал глава МИД КНР Ван И.

"Вне зависимости от того, как изменится международная обстановка, передающаяся из поколения в поколение дружба между Россией и Китаем не ослабнет, цель проводить взаимовыгодное сотрудничество не изменится, решимость защищать мир не померкнет", — сказал министр.

По его словам, Россия и Китай "сплочены как скала", а их двусторонние отношения прошли через множество испытаний, тем самым став образцом доверительного стратегического взаимовыгодного сотрудничества между великими державами.