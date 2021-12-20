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Средний размер автокредита в России достиг рекордных 1,2 млн рублей

При этом граждане РФ в минувшем месяце стали реже оформлять ссуды на покупку транспортных средств: количество сократилось на 7,3% — до 69,15 тысячи единиц.

20 декабря, 05:05

© Pixabay

В ноябре этого года средний размер автокредита в России вырос на 2,4% — до рекордных 1,2 миллиона рублей, подсчитали в бюро кредитных историй "Эквифакс", передаёт РИА "Новости".

При этом россияне в минувшем месяце стали реже оформлять ссуды на покупку транспортных средств: количество новых автокредитов сократилось за месяц на 7,3% — до 69,15 тысячи единиц. Однако за счёт роста среднего размера общий объём выдач просел не так заметно — на 5,1%, до 82,6 миллиарда рублей.

По мнению аналитиков, данная динамика связана, в частности, с ростом ключевой ставки ЦБ, который приводит к охлаждению спроса на заёмные средства. Кроме того, на объёмы автокредитования серьёзное влияние оказывает дефицит автомобилей на рынке и длительные сроки ожидания их поставки.

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Рост ключевой ставки подтолкнул к увеличению и полной стоимости автокредитов — с начала года она выросла на 1,2%, до 15,3%. При этом средний срок кредитования в данном сегменте последние три месяца остаётся стабильным — 61 месяц. Как утверждает гендиректор "Эквифакса" Олег Лагуткин, в декабре, вероятно, продолжится рост процентных ставок.

"С довольно большой уверенностью можно говорить о том, что в декабре продолжится рост процентных ставок и, может быть, впервые в истории рынок будет наблюдать снижение объёмов розничного кредитования в традиционно "высоком" для кредитования месяце, а с учётом регуляторного давления, вполне возможно, может быть отмечено снижение средних сумм кредитования", — предположил Лагуткин.

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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