Суд продлил арест троим хулиганам, избившим парня в московском метро
Следствие ходатайствовало о том, чтобы оставить подозреваемых под стражей до марта 2022 года.
Момент избиения © Следственный комитет РФ
Трое приезжих, которые в начале октября жестоко избили Романа Ковалёва, заступившегося за девушку в столичном метро, останутся под стражей до весны следующего года. Решение о продлении ареста подозреваемым вынес Басманный суд Москвы.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия. По решению суда Магамали Ханмагомедов, Ибрагим Мусалаев и Гасан Залибеков останутся под стражей до начала марта 2022 года", — сообщили в суде.
Напомним, вечером 4 октября в вагоне метро между станциями "Измайловская" и "Первомайская" Ковалёв заступился за девушку и был сильно избит тремя приезжими. На напавших завели уголовное дело о хулиганстве, 6 октября суд отправил их под стражу. Позже по поручению главы СКР Александра Бастрыкина дело было переквалифицировано на статью "Покушение на убийство", а также добавлена ещё одна статья — "Применение насилия в отношении представителя власти". Власти Москвы решили выплатить молодому человеку два миллиона рублей.
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