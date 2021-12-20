"Не могу понять его поведения": Отец украинки Хатчинс заявил, что Алек Болдуин частично виновен в её смерти
Револьвер — это пистолет, который не стреляет до нажатия на спусковой крючок, отметил Анатолий Андросович.
Американский актёр Алек Болдуин. Фото © ТАСС / Zuma
Актёр Алек Болдуин, который на съёмочной площадке случайно застрелил оператора Галину Хатчинс, частично виновен в её убийстве. Об этом заявил отец погибшей Анатолий Андросович.
"Не могу понять его поведения. Почему он стёр свои твиты, когда стало ясно, что на репетиции произошла стрельба? И зачем он стрелял во время подготовки? Револьвер — это пистолет, который не стреляет до нажатия на спусковой крючок, и Алек частично виновен в совершении этого выстрела", — сказал мужчина в беседе с британским таблоидом The Sun.
Андросович отметил, что Болдуин явно сделал выстрел, поэтому непонятно, почему он "не может понести частичную ответственность" за эту трагедию.
В начале декабря Болдуин дал первое интервью после трагедии на съёмочной площадке фильма "Ржавчина". В беседе с телеканалом ABC он назвал смертельный выстрел самопроизвольным. По мнению актёра, ему не будет предъявлено официальных обвинений в убийстве оператора Галины Хатчинс, виновным он себя не считает.
Напомним, инцидент произошёл 22 октября. Патрон в револьвере Болдуина оказался не холостым, в результате чего пуля разорвалась и попала в двух человек. Режиссёр Джоэл Соуза получил ранение ключицы, а 42-летняя уроженка Украины Хатчинс погибла. Спустя месяц её прах захоронили. Позже стало известно, что на съёмках фильма с Болдуином пострадал ещё один человек.
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