Актёр Алек Болдуин, который на съёмочной площадке случайно застрелил оператора Галину Хатчинс, частично виновен в её убийстве. Об этом заявил отец погибшей Анатолий Андросович.

"Не могу понять его поведения. Почему он стёр свои твиты, когда стало ясно, что на репетиции произошла стрельба? И зачем он стрелял во время подготовки? Револьвер — это пистолет, который не стреляет до нажатия на спусковой крючок, и Алек частично виновен в совершении этого выстрела", — сказал мужчина в беседе с британским таблоидом The Sun.

Андросович отметил, что Болдуин явно сделал выстрел, поэтому непонятно, почему он "не может понести частичную ответственность" за эту трагедию.