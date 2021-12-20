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"Андрюха, как сам?": Во Владивостоке серийный вор попытался спрятаться от полицейских под ванной

Злоумышленник никогда нигде не работал, а деньги на жизнь добывал кражами. Крышу над головой же ему предоставляли одинокие отзывчивые женщины.

20 декабря, 05:48

Кадр видео © "МВД Медиа"

В последние месяцы жители Владивостока стали обращаться в правоохранительные органы с заявлениями о кражах личных вещей из гостиниц, офисов и баров. Так, в одном из хостелов со стойки ресепшена пропал ноутбук, из гардероба развлекательного заведения была похищена женская сумка с деньгами, а из карманов верхней одежды посетителей — два мобильных телефона. Полицейские смогли задержать неуловимого злоумышленника, который до последнего надеялся быть не пойманным.

Выяснилось, что парень никогда нигде не работал, а деньги на жизнь добывал кражами. Крышу над головой же ему предоставляли одинокие отзывчивые женщины. Как раз в квартире одной из таких дам правоохранители и обнаружили вора, поприветствовав его словами: "Андрюха, как сам?"

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Пьяный сварщик сломал дверь в "Пятёрочку" ради кражи алкоголя и сигарет

"В квартире одной из доверчивых гражданок полицейские нашли и задержали подозреваемого, правда, не сразу. Злоумышленник до последнего надеялся быть не пойманным и избежать ответственности, поэтому спрятался от полицейских под ванной", — говорится на сайте "МВД Медиа".

Злоумышленником оказался ранее судимый 24-летний молодой человек без постоянной регистрации. Во Владивосток он приехал из Находки, где в сентябре 2021 года был объявлен в федеральный розыск из-за кражи. Установлена причастность задержанного к шести эпизодам противоправной деятельности в столице Приморья. Общая сумма ущерба превысила 300 тысяч рублей. По фактам краж возбуждены уголовные дела. Молодой человек заключён под стражу.

Ранее камеры сняли, как покупатель "случайно" разбил 275 бутылок с алкоголем в Чебоксарах.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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