"Андрюха, как сам?": Во Владивостоке серийный вор попытался спрятаться от полицейских под ванной
Злоумышленник никогда нигде не работал, а деньги на жизнь добывал кражами. Крышу над головой же ему предоставляли одинокие отзывчивые женщины.
Кадр видео © "МВД Медиа"
В последние месяцы жители Владивостока стали обращаться в правоохранительные органы с заявлениями о кражах личных вещей из гостиниц, офисов и баров. Так, в одном из хостелов со стойки ресепшена пропал ноутбук, из гардероба развлекательного заведения была похищена женская сумка с деньгами, а из карманов верхней одежды посетителей — два мобильных телефона. Полицейские смогли задержать неуловимого злоумышленника, который до последнего надеялся быть не пойманным.
Выяснилось, что парень никогда нигде не работал, а деньги на жизнь добывал кражами. Крышу над головой же ему предоставляли одинокие отзывчивые женщины. Как раз в квартире одной из таких дам правоохранители и обнаружили вора, поприветствовав его словами: "Андрюха, как сам?"
"В квартире одной из доверчивых гражданок полицейские нашли и задержали подозреваемого, правда, не сразу. Злоумышленник до последнего надеялся быть не пойманным и избежать ответственности, поэтому спрятался от полицейских под ванной", — говорится на сайте "МВД Медиа".
Злоумышленником оказался ранее судимый 24-летний молодой человек без постоянной регистрации. Во Владивосток он приехал из Находки, где в сентябре 2021 года был объявлен в федеральный розыск из-за кражи. Установлена причастность задержанного к шести эпизодам противоправной деятельности в столице Приморья. Общая сумма ущерба превысила 300 тысяч рублей. По фактам краж возбуждены уголовные дела. Молодой человек заключён под стражу.
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