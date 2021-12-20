В последние месяцы жители Владивостока стали обращаться в правоохранительные органы с заявлениями о кражах личных вещей из гостиниц, офисов и баров. Так, в одном из хостелов со стойки ресепшена пропал ноутбук, из гардероба развлекательного заведения была похищена женская сумка с деньгами, а из карманов верхней одежды посетителей — два мобильных телефона. Полицейские смогли задержать неуловимого злоумышленника, который до последнего надеялся быть не пойманным.

Выяснилось, что парень никогда нигде не работал, а деньги на жизнь добывал кражами. Крышу над головой же ему предоставляли одинокие отзывчивые женщины. Как раз в квартире одной из таких дам правоохранители и обнаружили вора, поприветствовав его словами: "Андрюха, как сам?"

"В квартире одной из доверчивых гражданок полицейские нашли и задержали подозреваемого, правда, не сразу. Злоумышленник до последнего надеялся быть не пойманным и избежать ответственности, поэтому спрятался от полицейских под ванной", — говорится на сайте "МВД Медиа".