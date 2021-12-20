Биолог Баранова предупредила о смертельной опасности "омикрона" для здоровых людей
Если человек переболел "омикроном", то у него возникает метаболическое истощение, что может привести к смерти, говорит она.
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В большинстве случаев штамм "омикрон" переносится в лёгкой форме, однако его негативные последствия просто отсрочены по времени. После выздоровления у пациентов наблюдается длительное метаболическое истощение. Оно запускает в организме процессы, способные привести к смерти. О такой опасности штамма рассказала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова.
"Метаболический кризис, который молодые более-менее нормально переносят, пожилым довольно тяжело преодолеть. У них будет длительное метаболическое истощение на фоне обострения всех других имеющихся заболеваний", — объяснила биолог в разговоре с "Лентой.ру".
В итоге, полагает эксперт, через определённый промежуток времени в России может увеличиться смертность, которая на первый взгляд никак не будет связана с ковидом, хотя в действительности её глубинной причиной станет "омикрон".
Ранее Лайф писал, что "омикрон" стал доминирующим на территории Великобритании. На него приходится около 60% всех случаев ковида в стране. Аналогичная ситуация ожидается и в США, полагают эксперты. Сегодня 2,9% новых случаев ковида в Америке уже связаны именно с этим штаммом. В Россию "омикрон" был завезён туристами, возвращавшимися из ЮАР. Сейчас в стране зафиксировано 23 случая заражения данной мутацией.
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