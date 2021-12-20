Биолог Баранова предупредила о смертельной опасности "омикрона" для здоровых людей

В большинстве случаев штамм "омикрон" переносится в лёгкой форме, однако его негативные последствия просто отсрочены по времени. После выздоровления у пациентов наблюдается длительное метаболическое истощение. Оно запускает в организме процессы, способные привести к смерти. О такой опасности штамма рассказала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова.

"Метаболический кризис, который молодые более-менее нормально переносят, пожилым довольно тяжело преодолеть. У них будет длительное метаболическое истощение на фоне обострения всех других имеющихся заболеваний", — объяснила биолог в разговоре с "Лентой.ру".