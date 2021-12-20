Украинские националисты попытались сорвать концерт российского рэпера Василия Вакуленко (Баста) в Киеве. Об этом сообщил портал "Обозреватель".

Отмечается, что радикалы пришли к стенам ночного клуба "Стерео плаза", где выступал артист, и развернули плакаты с надписями: "Полный запрет выступлений москвоартистов" и "Нет московской экспансии на Украине", скандируя при этом: "Позор!" —и зажигая фаеры.

Пикет против концерта рэпера Басты в Киеве. © "Обозреватель"

Поклонники рэпера решили заступиться за кумира и вступили с демонстрантами в словесную перепалку, заявив, что музыка должна быть вне политики. В итоге концерт Басты прошёл без происшествий.

Ранее Лайф сообщал, что украинские националисты предложили за голову рэпера награду в размере тысячи долларов (около 75 тысяч рублей). "Охоту" на Басту объявил экс-глава "Правого сектора"* Сергей Стерненко. При этом ещё в сентябре 2017 года Баста был внесён в список граждан, которым запрещён въезд на Украину. Ограничения продлились три года и были сняты без дальнейшего продления.