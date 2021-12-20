В Ижевске 12-летний подросток ударил врача ножом по указанию отца

12-летний подросток несколько раз ударил ножом врача из-за того, что его отец не согласился с назначенными процедурами. Инцидент произошёл 18 декабря в инфекционном отделении Ижевской городской больницы.

44-летний мужчина привёл в больницу сына, у которого поднялась температура. Их принял заведующий отделением, однако у отца случился конфликт с врачом.

"Подозреваемый устроил конфликт на почве несогласия с порядком сдачи медицинских анализов, в ходе которого дал указание сыну ударить врача ножом. Действуя по указанию отца, подросток нанёс врачу три ножевых ранения в спину и живот", — говорится в сообщении регионального СУ СКР.