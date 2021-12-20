В Ижевске 12-летний подросток ударил врача ножом по указанию отца
Оказалось, что родитель ранее уже был судим за причинение тяжкого вреда здоровью. Самому мальчику назначена судебно-психиатрическая экспертиза.
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12-летний подросток несколько раз ударил ножом врача из-за того, что его отец не согласился с назначенными процедурами. Инцидент произошёл 18 декабря в инфекционном отделении Ижевской городской больницы.
44-летний мужчина привёл в больницу сына, у которого поднялась температура. Их принял заведующий отделением, однако у отца случился конфликт с врачом.
"Подозреваемый устроил конфликт на почве несогласия с порядком сдачи медицинских анализов, в ходе которого дал указание сыну ударить врача ножом. Действуя по указанию отца, подросток нанёс врачу три ножевых ранения в спину и живот", — говорится в сообщении регионального СУ СКР.
Остановить мальчика смог персонал больницы, раненый врач госпитализирован. А вот следователи уже возбудили уголовное дело по статье "Покушение на убийство" в отношении отца. Оказалось, что ранее он уже был судим за причинение тяжкого вреда здоровью. Самому подростку назначена судебно-психиатрическая экспертиза.
А в Москве 13 декабря вооружённый мужчина пришёл с ножом в стоматологию и пырнул в живот одного из врачей. Напавшим оказался 59-летний Мурад Оганесян — бывший гендиректор продюсерского центра "Парадиз". Спустя несколько дней раненый медик скончался, и теперь нападавшему пациенту-кинопродюсеру ужесточат статью.
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