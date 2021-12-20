Россияне поделились заветными желаниями, которые загадают в новогоднюю ночь

Большинство опрошенных жителей России (69%) в новогоднюю ночь загадают здоровья себе и близким. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса "Работа.ру", пишет RT. В исследовании приняли участие более пяти тысяч респондентов из всех регионов страны.

Почти четвёртая часть респондентов рассказали, что их заветное желание — окончание пандемии коронавируса в 2022-м, 33% очень хотят счастья в новом году, 17% опрошенных пожелают найти своё призвание, а 13% россиян загадают встретить свою любовь в наступающем году. Ещё 11% участников исследования мечтают о годе без катаклизмов и катастроф, а для 10% самое заветное желание — не заболеть коронавирусом. Кроме того, 6% опрошенных загадают поход на концерт любимой группы, 5% — ещё один год на удалёнке, а 4% — один миллион подписчиков в соцсетях.

А вот некоторые предпочли более практичные и конкретные пожелания. Так, 34% признались, что пожелают, чтобы у них была высокая зарплата, а каждый пятый хотел бы в наступающем году приобрести новую квартиру, машину или дачу, 14% — отправиться в путешествие мечты или найти чемодан с одним миллионом долларов.