Жители Подмосковья пожаловались на нашествие "снежных блох"

Жители подмосковного Солнечногорска пожаловались на настоящее нашествие "снежных блох", которые активно резвятся в сугробах. Оказалось, что эти необычные существа вполне безобидные и вовсе не блохи и даже не насекомые, рассказал об этом в беседе с телеканалом "360" научный сотрудник МГУ имени М.В. Ломоносова, биологического факультета, кафедры общей экологии и гидробиологии Вадим Марьинский.

"Во-первых, это совсем не насекомые, хотя это родственники насекомых. Это бескрылые существа, которые относятся к отдельной группе — ногохвостки. Они абсолютно безобидны для человека, и для домашних животных, и для растений", — пояснил Вадим Марьинский.

По словам эксперта, рассмотреть ногохвосток не так-то просто, поскольку они очень маленькие. Сзади у них есть так называемая прыгательная вилка — вырост, которым они отталкиваются и совершают прыжки. Именно поэтому их иногда называют снежными блохами. Научный сотрудник МГУ также отметил, что ногохвосток можно встретить в любое время года и в разных местах. Но есть виды, которые предпочитают вылезать во время оттепелей на поверхность снега и скакать. Они сами тёмные, и за счёт контрастности их хорошо видно.

Кроме того, Марьинский подчеркнул, что иногда скопления ногохвосток могут достигать больших масштабов и это действительно выглядит немного пугающе. Но опасаться их не стоит: нужно помнить, что эти существа не причиняют никому вреда, заключил эксперт.