Появилось фото со скандальной вечеринки Бориса Джонсона в разгар локдауна

Аппарат премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона опроверг информацию о том, что 15 мая в 2020 году во время действия строгих ограничительных мер в резиденции премьера состоялась вечеринка, однако издание The Guardian опубликовало фото, на котором запечатлено то самое мероприятие.

They have always been laughing at us



NEW Downing Street staff & Boris Johnson pictured drinking wine in the No 10 garden last May when the rest of the country was limited to meeting just one other person socially outdoorshttps://t.co/Y3X9hleAgt pic.twitter.com/D5hdRjjYZn #COVID19 — Jerry Hicks (@JerryHicksUnite) December 20, 2021

На кадрах видно, что Джонсон сидит с вином в саду на Даунинг-стрит, рядом ещё 16 человек, среди которых и британский экс-премьер Дэвид Кэмерон. Несмотря на локдаун из-за ковида, гости не соблюдают социальную дистанцию. При этом представитель премьер-министра ранее заявил, что в резиденции в тот день был только обслуживающий персонал, сотрудники "работали в саду днём и вечером".

"Премьер-министр постоянно показывает нам, что он не уважает правила, которые он сам устанавливает для остальных. Пьянство и вечеринки на Даунинг-стрит происходили поздно вечером, когда всем остальным британцам было запрещено выходить из домов", — возмутилась заместитель лидера Лейбористской партии Анджела Райнер, добавив, что произошедшее стало "пощёчиной британской общественности".