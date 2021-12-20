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Появилось фото со скандальной вечеринки Бориса Джонсона в разгар локдауна

Заместитель лидера Лейбористской партии Анджела Райнер назвала произошедшее "пощёчиной общественности".

20 декабря, 07:50

Борис Джонсон © Facebook / Boris Johnson

Аппарат премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона опроверг информацию о том, что 15 мая в 2020 году во время действия строгих ограничительных мер в резиденции премьера состоялась вечеринка, однако издание The Guardian опубликовало фото, на котором запечатлено то самое мероприятие.

На кадрах видно, что Джонсон сидит с вином в саду на Даунинг-стрит, рядом ещё 16 человек, среди которых и британский экс-премьер Дэвид Кэмерон. Несмотря на локдаун из-за ковида, гости не соблюдают социальную дистанцию. При этом представитель премьер-министра ранее заявил, что в резиденции в тот день был только обслуживающий персонал, сотрудники "работали в саду днём и вечером".

"Премьер-министр постоянно показывает нам, что он не уважает правила, которые он сам устанавливает для остальных. Пьянство и вечеринки на Даунинг-стрит происходили поздно вечером, когда всем остальным британцам было запрещено выходить из домов", возмутилась заместитель лидера Лейбористской партии Анджела Райнер, добавив, что произошедшее стало "пощёчиной британской общественности".

СМИ: Макрон назвал Бориса Джонсона клоуном

СМИ: Макрон назвал Бориса Джонсона клоуном

Ранее Лайф писал о том, что рейтинг Джонсона обрушился после новости о скандальной вечеринке в разгар пандемии. Согласно опросу, лишь 24% британцев относятся к премьеру положительно, когда 66% — отрицательно. При этом недовольство политиком усиливается в том числе среди сторонников правящей партии.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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