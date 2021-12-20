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"Больше не могу молчать": Стало известно имя актрисы, обвинившей Жерара Депардье в изнасиловании

Она призналась, что "молчание хоронит её заживо" и потому она не намерена ничего больше скрывать.

20 декабря, 07:35
<p>Жерар Депардье © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/_depardieu/?hl=ru" target="_blank" rel="noopener noreferrer">_depardieu</a></p>

Жерар Депардье © Instagram / _depardieu

Канадская актриса Шарлотта Арнольд прервала молчание и призналась, что именно она обвинила французского актёра Жерара Депардье в изнасиловании. Об этом 25-летняя звезда сериала "Расследования Френки Дрейк" написала в своём твиттере.

Шарлотта Арнольд © Twitter / Charlotte Arnould

Шарлотта Арнольд © Twitter / Charlotte Arnould

"Я жертва Депардье. Прошёл целый год с тех пор, как ему было предъявлено обвинение. Я больше не могу молчать", — написала актриса.

Она рассказала, что молчание о сексуальном насилии, которому она подверглась в 2018 году, "хоронит её заживо" и потому скрывать этот факт она больше не намерена.

Никогда не был ловеласом: режиссёр прокомментировал выдвинутое Депардье обвинение в изнасиловании

Никогда не был ловеласом: режиссёр прокомментировал выдвинутое Депардье обвинение в изнасиловании

Напомним, ранее молодая актриса подала иск на Депардье, утверждая, что он домогался и изнасиловал её в 2018 году. Имя девушки тогда не раскрывалось. В 2019 году следствие по делу было прекращено за неимением улик. Однако в феврале 2021 года в СМИ появилась информация о том, что французскому актёру всё-таки предъявлено обвинение.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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