Канадская актриса Шарлотта Арнольд прервала молчание и призналась, что именно она обвинила французского актёра Жерара Депардье в изнасиловании. Об этом 25-летняя звезда сериала "Расследования Френки Дрейк" написала в своём твиттере.

Шарлотта Арнольд © Twitter / Charlotte Arnould

"Я жертва Депардье. Прошёл целый год с тех пор, как ему было предъявлено обвинение. Я больше не могу молчать", — написала актриса.

Она рассказала, что молчание о сексуальном насилии, которому она подверглась в 2018 году, "хоронит её заживо" и потому скрывать этот факт она больше не намерена.