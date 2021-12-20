Рябков спрогнозировал реакцию США на предложения России по гарантиям безопасности
МИД передал Вашингтону проект договора. Среди предлагаемых пунктов — исключение дальнейшего расширения НАТО на Восток и отказ от размещения РСМД вне своей территории.
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Замглавы МИД РФ Сергей Рябков считает, что Вашингтон вряд ли откажется от переговоров с Москвой по гарантиям безопасности, но постарается затянуть этот процесс. При этом пока США не ответили на российские предложения.
"Давайте посмотрим, будет ли отказ. Я думаю, честно говоря, отказа как такового не будет, а будет попытка обставить своё согласие разного рода пожеланиями, условиями, разного рода дополнительными идеями. Просто чтобы перекинуть мяч на нашу сторону", — отметил Рябков.
По его мнению, Вашингтон постарается сделать процесс вялотекущим, при этом Москве необходимо решить вопрос срочно, потому что "ситуация очень тяжёлая и имеет тенденцию к дальнейшему осложнению". Рябков подчеркнул готовность России сразу приступить к переговорам.
Напомним, МИД РФ передал США проект договора между Москвой и Вашингтоном о гарантиях безопасности. 17 декабря документ был обнародован. Так, среди предлагаемых пунктов — исключение дальнейшего расширения НАТО на Восток, исключение развёртывания ядерного оружия за рубежом, отказ от размещения РСМД вне своей территории, принятие НАТО обязательства о неприсоединении Украины к альянсу.
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