Рябков спрогнозировал реакцию США на предложения России по гарантиям безопасности

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков считает, что Вашингтон вряд ли откажется от переговоров с Москвой по гарантиям безопасности, но постарается затянуть этот процесс. При этом пока США не ответили на российские предложения.

"Давайте посмотрим, будет ли отказ. Я думаю, честно говоря, отказа как такового не будет, а будет попытка обставить своё согласие разного рода пожеланиями, условиями, разного рода дополнительными идеями. Просто чтобы перекинуть мяч на нашу сторону", — отметил Рябков.