Депутат Кравченко предложил сделать 31 декабря выходным на постоянной основе
Парламентарий подчеркнул, что 31 декабря многим гражданам "невозможно работать" из-за предновогодней суеты.
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Первый зампред Комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко предложил сделать 31 декабря выходным днём на постоянной основе — ради удобства россиян.
"Это хорошее решение, которое лучше бы сделать традиционным, потому что все мы с вами знаем, как проходит 31 декабря. Журналисты, наверное, работают, но на предприятиях люди чаще всего уже ждут домашние столы. Нужно готовиться, встречать гостей и близких, поэтому я считаю, что 31-е, 1-е, 2-е точно должны быть выходными", — цитирует его Ura.ru.
Парламентарий подчеркнул, что 31 декабря многим гражданам "невозможно работать" из-за предновогодней суеты.
Напомним, в этом году 31 декабря всё же будет выходным. А инициативы о том, чтобы сделать этот день праздничным на постоянной основе, уже звучали неоднократно. В Минтруде, в свою очередь, допустили такое развитие событий.
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