Эксперт Мясоедов рассказал, как за вами следят по номеру мобильного телефона

По номеру мобильного телефона можно как минимум узнать месторасположение его владельца. Об этом сообщил партнёр и директор компании "ИТ-Резерв" Павел Мясоедов.

Он уточнил, что сотовые операторы при помощи технологий пеленгации запросто могут определить точную локацию абонента. При этом эксперт успокаивает, что технологии, с одной стороны, безобидны и нужны для того, чтобы своевременно информировать клиентов, например, о погоде и доступных услугах при смене регионов.

"Тем не менее практически у всех провайдеров связи есть так называемый location-based-service (LBS) — сервис, позволяющий отслеживать абонента на добровольных началах. По запросу его можно подключить и передавать координаты определённому кругу лиц. Для подключения требуется доступ к телефонной трубке буквально на пару минут, после чего посредством СМС-сообщения происходит активация услуги. Этим нередко пользуются недоброжелатели или ревнивые друзья и родственники. По счастью, всегда можно связаться с оператором и отключить подобные сервисы", — отметил специалист в беседе с агентством "Прайм".

При этом Мясоедов добавил, что самой надёжной мерой предосторожности по-прежнему остаётся цифровая гигиена. Он призвал пользователей не вводить телефонный номер на незнакомых интернет-ресурсах. Также эксперт рекомендует обратиться к провайдеру связи с запросом о подключённых сервисах слежения и в случае надобности их отключить.