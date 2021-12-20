Журналист и музыкальный критик Сергей Соседов в эфире белорусского шоу "X-Фактор" довёл до слёз певицу Ольгу Бузову, раскритиковав выступление её подопечного.

"Я вообще не хочу комментировать этот номер. А зачем комментировать, если участник не уважает членов жюри? Все, кто сидит за этим столом, гораздо опытнее тебя. Пренебрежительное отношение к членам жюри недопустимо! Нет уважения молодых людей к старшим даже на уровне шоу. Что уж говорить про детей и родителей", — отчитал участника полуфинала Соседов в эфире, опубликованном на YouTube-канале X-Factor Belarus.

Также он заявил, что Никита Белько за время проекта стал петь только хуже, и зрители голосуют сейчас за него, наслаждаясь не выступлением и голосом, а привлекательной внешностью. Ольга Бузова не смогла стерпеть таких обвинений и вступилась за подопечного. По её мнению, Соседов критиковал парня необъективно и специально пытался устроить провокацию, сговорившись с другим членом жюри.

"Ты что, с ума сошла, подружка? Перестань! Я даже не услышал, что мне там Серёга сказал. Оль, ты в своём уме?" — ответил ей Соседов.

В результате долгой словесной перепалки Бузова и её подопечный расплакались. По мнению певицы, члены жюри воюют не против её ребят, а против неё самой. Парень всё-таки прошёл в финал.