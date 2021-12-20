Лайф узнал о состоянии находящегося в больнице подрывника из серпуховского монастыря
Он сейчас проходит лечение в травматологическом отделении. Никаких операций ему сегодня не предстоит.
Подрывник Владислав Струженков © SHOT
Состояние 18-летнего Владислава Струженкова, который устроил взрыв на территории серпуховского монастыря и получил тяжёлые травмы, улучшилось.
Как сообщил Лайфу источник, подрывник сейчас находится в травматологическом отделении. Никаких операций ему сегодня не предстоит. Состояние молодого человека врачи оценивают как средне удовлетворительное.
Напомним, утром 13 декабря в серпуховском женском монастыре сработало самодельное взрывное устройство. Как писал Лайф, СВУ привёл в действие 18-летний выпускник церковно-приходской школы. В монастырь юноша пришёл во время утренней детской молитвы и попал на видео за минуты до детонации. Сам он серьёзно пострадал при взрыве, но уже пришёл в себя и рассказал правоохранителям, что его толкнуло на преступление. Подросток признался, что давно мечтал совершить массовое убийство.
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