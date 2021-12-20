Лайф узнал о состоянии находящегося в больнице подрывника из серпуховского монастыря

Состояние 18-летнего Владислава Струженкова, который устроил взрыв на территории серпуховского монастыря и получил тяжёлые травмы, улучшилось.

Как сообщил Лайфу источник, подрывник сейчас находится в травматологическом отделении. Никаких операций ему сегодня не предстоит. Состояние молодого человека врачи оценивают как средне удовлетворительное.