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Лайф узнал о состоянии находящегося в больнице подрывника из серпуховского монастыря

Он сейчас проходит лечение в травматологическом отделении. Никаких операций ему сегодня не предстоит.

20 декабря, 06:24
<p>Подрывник Владислав Струженков © <a href="https://t.me/shot_shot/32695" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Подрывник Владислав Струженков © SHOT

Состояние 18-летнего Владислава Струженкова, который устроил взрыв на территории серпуховского монастыря и получил тяжёлые травмы, улучшилось.

Как сообщил Лайфу источник, подрывник сейчас находится в травматологическом отделении. Никаких операций ему сегодня не предстоит. Состояние молодого человека врачи оценивают как средне удовлетворительное.

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Напомним, утром 13 декабря в серпуховском женском монастыре сработало самодельное взрывное устройство. Как писал Лайф, СВУ привёл в действие 18-летний выпускник церковно-приходской школы. В монастырь юноша пришёл во время утренней детской молитвы и попал на видео за минуты до детонации. Сам он серьёзно пострадал при взрыве, но уже пришёл в себя и рассказал правоохранителям, что его толкнуло на преступление. Подросток признался, что давно мечтал совершить массовое убийство.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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