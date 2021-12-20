В ХМАО пьяный отец выстрелил из ружья в полуторагодовалого ребёнка

В посёлке Кондинское в Ханты-Мансийском автономном округе пьяный 35-летний мужчина во время ссоры с сожительницей случайно выстрелил в своего полуторагодовалого сына из охотничьего ружья.

"В ночное время подозреваемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, во время ссоры со своей 27-летней сожительницей угрожал ей убийством и допустил неосторожное обращение с охотничьим ружьём, вследствие чего произвёл выстрел в сторону совместного полуторагодовалого сына", — сообщается на сайте регионального Следственного управления СК РФ.

В результате происшествия малыш получил травмы нижних конечностей, его госпитализировали. В отношении горе-отца возбудили уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью и угроза убийством".