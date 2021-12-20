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В ХМАО пьяный отец выстрелил из ружья в полуторагодовалого ребёнка

В отношении горе-папаши возбудили уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью и угроза убийством".

20 декабря, 06:17
<p>Ружьё, из которого стрелял мужчина. © <a href="https://hmao.sledcom.ru/news/item/1640586/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">СУ СК РФ по ХМАО</a></p>

Ружьё, из которого стрелял мужчина. © СУ СК РФ по ХМАО

В посёлке Кондинское в Ханты-Мансийском автономном округе пьяный 35-летний мужчина во время ссоры с сожительницей случайно выстрелил в своего полуторагодовалого сына из охотничьего ружья.

"В ночное время подозреваемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, во время ссоры со своей 27-летней сожительницей угрожал ей убийством и допустил неосторожное обращение с охотничьим ружьём, вследствие чего произвёл выстрел в сторону совместного полуторагодовалого сына", — сообщается на сайте регионального Следственного управления СК РФ.

В результате происшествия малыш получил травмы нижних конечностей, его госпитализировали. В отношении горе-отца возбудили уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью и угроза убийством".

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Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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