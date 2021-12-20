В ХМАО пьяный отец выстрелил из ружья в полуторагодовалого ребёнка
В отношении горе-папаши возбудили уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью и угроза убийством".
Ружьё, из которого стрелял мужчина. © СУ СК РФ по ХМАО
В посёлке Кондинское в Ханты-Мансийском автономном округе пьяный 35-летний мужчина во время ссоры с сожительницей случайно выстрелил в своего полуторагодовалого сына из охотничьего ружья.
"В ночное время подозреваемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, во время ссоры со своей 27-летней сожительницей угрожал ей убийством и допустил неосторожное обращение с охотничьим ружьём, вследствие чего произвёл выстрел в сторону совместного полуторагодовалого сына", — сообщается на сайте регионального Следственного управления СК РФ.
В результате происшествия малыш получил травмы нижних конечностей, его госпитализировали. В отношении горе-отца возбудили уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью и угроза убийством".
Ранее в Казахстане детсадовцы сыграли сцену расстрела студента советскими солдатами. На кадрах малыши толкают "раненого" игрушечными автоматами, приводят его к начальнику и ставят на колени.
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