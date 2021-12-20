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В Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания за пытки

Документ вводит понятие "запугивание с целью контроля над личностью".

20 декабря, 06:39

© Pixabay

На рассмотрение в Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания за пытки представителями власти. Об этом сообщает пресс-служба главы думского Комитета по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова.

Так, законодатели предлагают внести в статью 302 УК РФ "Принуждение к даче показаний" новый субъект преступления — сотрудник правоохранительного органа, что позволит привлекать к ответственности представителей ФСИН и других госорганов, подозреваемых в применении пыток. Кроме того, документ вводит понятие "запугивание с целью контроля над личностью" и увеличивает максимальное наказание за пытки до 12 лет лишения свободы.

"Ставшие известными факты применения жестоких пыток к заключённым в системе ФСИН вызвали озабоченность широкой общественности и не могут остаться без внимания законодателей. Надругательство над заключёнными, унижение их человеческого достоинства, попрание основных прав человека не могут быть оправданы никакими благими намерениями сотрудников правоохранительных органов", — заявил Крашенинников.

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Напомним, в октябре в Сети появилось видео с издевательствами над заключённым, который содержался в саратовской больнице. Кадры вызвали огромный резонанс: ФСИН начала проверку, в Кремле призвали проверить запись, а СК возбудил уголовное дело. Следствие взял под контроль глава регионального управления ведомства. Виновным грозит до десяти лет за решёткой. 6 октября было возбуждено ещё четыре уголовных дела по фактам пыток осуждённых в тюремной больнице в Саратовской области. На фоне скандала президент Владимир Путин освободил Александра Калашникова от должности директора Федеральной службы исполнения наказаний.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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