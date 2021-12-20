На рассмотрение в Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания за пытки представителями власти. Об этом сообщает пресс-служба главы думского Комитета по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова.

Так, законодатели предлагают внести в статью 302 УК РФ "Принуждение к даче показаний" новый субъект преступления — сотрудник правоохранительного органа, что позволит привлекать к ответственности представителей ФСИН и других госорганов, подозреваемых в применении пыток. Кроме того, документ вводит понятие "запугивание с целью контроля над личностью" и увеличивает максимальное наказание за пытки до 12 лет лишения свободы.