НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В России разработали законопроект о регулировании отношений человека и робота

Документ в том числе даёт определение понятия такой техники и делит её на служебную и гражданскую.

20 декабря, 06:56
<p>© Pexels</p>

© Pexels

В России разработали законопроект о правовом регулировании взаимоотношений человека и робота. Как пишет ТАСС, автором документа выступил член Совета Федерации Андрей Кутепов.

Сенатор пояснил, что сегодня в России отсутствует нормативно-правовая база, регулирующая применение технологий робототехники. В то же время первичное правовое регулирование использования таких систем присутствует уже в целом ряде стран, отметил Кутепов.

"Законопроект создаёт основы правового регулирования новых общественных отношений, формирующихся в связи с применением систем робототехники", — отметил законодатель.

Законопроект даёт определение понятию "робот" и разграничивает гражданскую и служебную робототехнику, они, в свою очередь, делятся ещё на несколько подкатегорий. В настоящее время документ направлен для отзыва в Минэкономразвития РФ и Минцифры РФ.

В Кабардино-Балкарии разработали робота-черепаху для разгона митингов

В Кабардино-Балкарии разработали робота-черепаху для разгона митингов

Ранее Лайф писал, что в Великобритании представили самого продвинутого человекоподобного робота в мире.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1