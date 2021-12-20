В России разработали законопроект о регулировании отношений человека и робота

В России разработали законопроект о правовом регулировании взаимоотношений человека и робота. Как пишет ТАСС, автором документа выступил член Совета Федерации Андрей Кутепов.

Сенатор пояснил, что сегодня в России отсутствует нормативно-правовая база, регулирующая применение технологий робототехники. В то же время первичное правовое регулирование использования таких систем присутствует уже в целом ряде стран, отметил Кутепов.

"Законопроект создаёт основы правового регулирования новых общественных отношений, формирующихся в связи с применением систем робототехники", — отметил законодатель.

Законопроект даёт определение понятию "робот" и разграничивает гражданскую и служебную робототехнику, они, в свою очередь, делятся ещё на несколько подкатегорий. В настоящее время документ направлен для отзыва в Минэкономразвития РФ и Минцифры РФ.