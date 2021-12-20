В Красноярске мужчина схватил и попытался увести 9-летнего школьника

В Красноярске в микрорайоне Солнечный около четырёх часов дня неизвестный схватил 9-летнего мальчика и попытался его увести. Ребёнку удалось вырваться и сбежать. В связи с произошедшим полиция начала проверку.

Инцидент зафиксировала камера наружного видеонаблюдения, запись была опубликована на YouTube-канале микрорайона "Солнечный". На кадрах видно, как школьник подходит к двери подъезда, собираясь позвать друга погулять через домофон. В этот момент из-за соседней двери появляется мужчина и, недолго думая, хватает ребёнка за руку. Мальчик вырывается, и мужчина сбегает.

В ходе проверки полицейские обнаружили неизвестного. Им оказался 45-летний красноярец, проживающий в этом подъезде. Он рассказал правоохранителям, что схватил мальчика, так как подумал, что ребёнку угрожает опасность. Мужчина принёс извинения и подчеркнул, что не хотел напугать школьника. Как сообщает Красноярский рабочий, этот житель уже был замечен в странных действиях. Ранее он попытался напасть с ножом на лифт.