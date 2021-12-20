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И.о. ректора РГСУ стал учёный Андрей Хазин

Он является членом Российской академии художеств, руководителем и председателем попечительских советов ряда крупных общественных и культурных проектов.

20 декабря, 07:27

Фото © ТАСС / Юрий Машков

Исполняющим обязанности ректора Российского государственного социального университета (РГСУ) с 21 декабря становится учёный Андрей Хазин. О его назначении сообщила пресс-служба Минобрнауки.

"С 21 декабря исполняющим обязанности ректора РГСУ назначен Андрей Леонидович Хазин. Андрей Хазин — известный учёный, действительный член Российской академии художеств. Руководитель и председатель попечительских советов ряда крупных общественных и культурных проектов, прошедших под патронажем президента РФ, ЮНЕСКО и генерального секретаря ООН", — говорится в сообщении министерства в "Телеграме".

Ректора РГСУ Наталью Починок отстранили от должности

Ректора РГСУ Наталью Починок отстранили от должности

Ранее ректором РГСУ была Наталья Починок, она уволилась по собственному желанию. Временное исполнение обязанностей ректора Российского государственного социального университета было возложено с 10 ноября на проректора Андрея Хамрова.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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