И.о. ректора РГСУ стал учёный Андрей Хазин

Исполняющим обязанности ректора Российского государственного социального университета (РГСУ) с 21 декабря становится учёный Андрей Хазин. О его назначении сообщила пресс-служба Минобрнауки.

"С 21 декабря исполняющим обязанности ректора РГСУ назначен Андрей Леонидович Хазин. Андрей Хазин — известный учёный, действительный член Российской академии художеств. Руководитель и председатель попечительских советов ряда крупных общественных и культурных проектов, прошедших под патронажем президента РФ, ЮНЕСКО и генерального секретаря ООН", — говорится в сообщении министерства в "Телеграме".