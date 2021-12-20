И.о. ректора РГСУ стал учёный Андрей Хазин
Он является членом Российской академии художеств, руководителем и председателем попечительских советов ряда крупных общественных и культурных проектов.
Фото © ТАСС / Юрий Машков
Исполняющим обязанности ректора Российского государственного социального университета (РГСУ) с 21 декабря становится учёный Андрей Хазин. О его назначении сообщила пресс-служба Минобрнауки.
"С 21 декабря исполняющим обязанности ректора РГСУ назначен Андрей Леонидович Хазин. Андрей Хазин — известный учёный, действительный член Российской академии художеств. Руководитель и председатель попечительских советов ряда крупных общественных и культурных проектов, прошедших под патронажем президента РФ, ЮНЕСКО и генерального секретаря ООН", — говорится в сообщении министерства в "Телеграме".
Ранее ректором РГСУ была Наталья Починок, она уволилась по собственному желанию. Временное исполнение обязанностей ректора Российского государственного социального университета было возложено с 10 ноября на проректора Андрея Хамрова.
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