Стало известно о многомиллионном имуществе и криминальном прошлом помощника Грудинина

Дмитрий Мартышенко, активно занимающийся пиаром экс-руководителя ЗАО "Совхоз имени Ленина" Павла Грудинина, в прошлом вёл криминальную деятельность, а также был замечен в продвижении идей лютеранской церкви среди несовершеннолетних. Как пишет телеграм-канал "Клубничное ранчо", в 2008 году нынешний помощник политика проводил с детьми диспуты на сексуальные темы.

Отмечается, что к церкви Мартышенко пришёл после участия в одной из ОПГ, в которой отвечал за финансы и разбирался с "неугодными" людьми. В результате он был привлечён по статьям об угрозе убийством и причинении вреда здоровью. В 2008 году Мартышенко переоборудовал под церковь здание гаража и был рукоположен пастором, зарегистрировав "Калужскую евангелическо-лютеранскую церковь".

Параллельно Мартышенко вёл политическую деятельность, участвуя в различных программах некоммерческих организаций, а в 2012 году по приглашению Госдепа США принял участие в конференции "Демократия и внешняя политика США", за что получил от американских властей грант на 20 тысяч долларов.

Но не всё шло гладко, и в 2014 году Мартышенко заподозрили в распространении экстремистских материалов, а также незаконном хранении наркотиков. Ещё годом позже против него возбуждают уголовное дело о побоях, после чего спустя несколько лет Мартышенко переезжает из Калуги в Москву и завязывает тесные отношения с Павлом Грудининым.

Как выяснили авторы телеграм-канала, отношения с политиком оказались настолько тёплые, что Грудинин продал Мартышенко квартиру площадью 90 квадратов в совхозе имени Ленина на льготных условиях, сдвинув сроки оплаты до 2024 года. При этом сам Мартышенко ещё со времён своей криминальной деятельности является собственником многочисленной недвижимости общей стоимостью в 105,6 миллиона рублей.