Стоимость газа в Европе снова поднялась выше $1700
Утром цена январского фьючерса на хабе голландского TTF достигла 1732 долларов.
© Pixabay
На открытии биржевых торгов цена газа в Европе вновь поднялась, преодолев отметку в 1700 долларов за тысячу кубометров. Стоимость выросла более чем на 7%, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
При этом к концу предыдущего торгового дня стоимость газа составляла около $1560. Сегодня цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах на момент 10:01 мск достигла 1732 долларов за тысячу кубометров.
Напомним, стоимость тысячи кубометров газа в Европе впервые с октября этого года превысила $1700 16 декабря. Цена начала расти после того, как "Газпром" не стал бронировать мощности газопровода Ямал – Европа на пятницу. Позже стоимость фьючерсов на нидерландском хабе TTF немного опустилась.
Комментариев: 0