Стоимость газа в Европе снова поднялась выше $1700

На открытии биржевых торгов цена газа в Европе вновь поднялась, преодолев отметку в 1700 долларов за тысячу кубометров. Стоимость выросла более чем на 7%, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

При этом к концу предыдущего торгового дня стоимость газа составляла около $1560. Сегодня цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах на момент 10:01 мск достигла 1732 долларов за тысячу кубометров.