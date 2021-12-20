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Стоимость газа в Европе снова поднялась выше $1700

Утром цена январского фьючерса на хабе голландского TTF достигла 1732 долларов.

20 декабря, 08:07
<p>© Pixabay</p>

© Pixabay

На открытии биржевых торгов цена газа в Европе вновь поднялась, преодолев отметку в 1700 долларов за тысячу кубометров. Стоимость выросла более чем на 7%, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

При этом к концу предыдущего торгового дня стоимость газа составляла около $1560. Сегодня цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах на момент 10:01 мск достигла 1732 долларов за тысячу кубометров.

В "Газпроме" не ожидают заметного снижения цен на газ в ближайшие месяцы

В "Газпроме" не ожидают заметного снижения цен на газ в ближайшие месяцы

Напомним, стоимость тысячи кубометров газа в Европе впервые с октября этого года превысила $1700 16 декабря. Цена начала расти после того, как "Газпром" не стал бронировать мощности газопровода Ямал – Европа на пятницу. Позже стоимость фьючерсов на нидерландском хабе TTF немного опустилась.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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