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Полузащитник "Спартака" Ломовицкий перейдёт в "Рубин" на этой неделе

В прошлом сезоне он перешёл в тульский "Арсенал" на правах аренды. За переход казанцы заплатят более полутора миллионов евро.

20 декабря, 08:25

Фото © ТАСС / Олег Бухарев

Полузащитник "Спартака" Александр Ломовицкий на этой неделе станет игроком казанского "Рубина". Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

По данным издания, за переход Ломовицкого казанцы заплатят 1,6 миллиона евро. Контракт с "Рубином" полузащитник подпишет на следующей неделе.

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Добавим, что в текущем розыгрыше РПЛ он провёл 14 матчей и отдал одну результативную передачу.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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