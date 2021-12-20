Полузащитник "Спартака" Ломовицкий перейдёт в "Рубин" на этой неделе
В прошлом сезоне он перешёл в тульский "Арсенал" на правах аренды. За переход казанцы заплатят более полутора миллионов евро.
Фото © ТАСС / Олег Бухарев
Полузащитник "Спартака" Александр Ломовицкий на этой неделе станет игроком казанского "Рубина". Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".
По данным издания, за переход Ломовицкого казанцы заплатят 1,6 миллиона евро. Контракт с "Рубином" полузащитник подпишет на следующей неделе.
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Добавим, что в текущем розыгрыше РПЛ он провёл 14 матчей и отдал одну результативную передачу.
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