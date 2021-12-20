Москвичам пообещали необычайно тёплую новогоднюю ночь

Новый год встретит москвичей мягкой и тёплой погодой. 30 и 31 декабря в столице будет переменная облачность, столбики термометров опустятся лишь до минус шести градусов. А первого января столбики термометров поднимутся до нуля, говорится в прогнозе "Яндекс.Погоды", с которым ознакомился Лайф.

Январские каникулы в столице будут морозными. В рождественскую ночь в городе похолодает до минус 19 градусов.

"В выходные 8 и 9 января в столице будет пусть и морозно, до минус 17 днём, но солнечно и ясно. Самые крепкие москвичи, которые не испугаются мороза, смогут покататься на коньках в городских парках и поймать редкое солнце", — считает руководитель группы метеопрогнозирования Александр Ганьшин.