Москвичам пообещали необычайно тёплую новогоднюю ночь
Однако, как предупредили специалисты, январские каникулы в столице будут морозными.
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Новый год встретит москвичей мягкой и тёплой погодой. 30 и 31 декабря в столице будет переменная облачность, столбики термометров опустятся лишь до минус шести градусов. А первого января столбики термометров поднимутся до нуля, говорится в прогнозе "Яндекс.Погоды", с которым ознакомился Лайф.
Январские каникулы в столице будут морозными. В рождественскую ночь в городе похолодает до минус 19 градусов.
"В выходные 8 и 9 января в столице будет пусть и морозно, до минус 17 днём, но солнечно и ясно. Самые крепкие москвичи, которые не испугаются мороза, смогут покататься на коньках в городских парках и поймать редкое солнце", — считает руководитель группы метеопрогнозирования Александр Ганьшин.
Ранее метеоролог Вильфанд рассказал о погоде в европейской части России после Нового года. По словам научного руководителя Гидрометцентра, прогнозы показывают, что зима будет неоднородной.
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