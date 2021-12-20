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Москвичам пообещали необычайно тёплую новогоднюю ночь

Однако, как предупредили специалисты, январские каникулы в столице будут морозными.

20 декабря, 08:40
<p>© Pixabay</p>

© Pixabay

Новый год встретит москвичей мягкой и тёплой погодой. 30 и 31 декабря в столице будет переменная облачность, столбики термометров опустятся лишь до минус шести градусов. А первого января столбики термометров поднимутся до нуля, говорится в прогнозе "Яндекс.Погоды", с которым ознакомился Лайф.

Январские каникулы в столице будут морозными. В рождественскую ночь в городе похолодает до минус 19 градусов.

"В выходные 8 и 9 января в столице будет пусть и морозно, до минус 17 днём, но солнечно и ясно. Самые крепкие москвичи, которые не испугаются мороза, смогут покататься на коньках в городских парках и поймать редкое солнце", считает руководитель группы метеопрогнозирования Александр Ганьшин.

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Ранее метеоролог Вильфанд рассказал о погоде в европейской части России после Нового года. По словам научного руководителя Гидрометцентра, прогнозы показывают, что зима будет неоднородной.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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