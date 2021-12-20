Глава делегации РФ в Вене заявил о готовности Москвы дать военный ответ НАТО
По мнению дипломата, в отношениях с Североатлантическим альянсом наступает "момент истины".
Флаги НАТО и Российской Федерации. Фото © Shutterstock
Глава российской делегации на переговорах по военной безопасности и контролю над вооружениями в Вене Константин Гаврилов заявил, что в НАТО понимают: если постоянно наступать на больные точки, Москве придётся дать военный ответ, диалог в данной ситуации необходим.
"Все всё прекрасно понимают, наступает в отношениях России и НАТО момент истины. Нельзя постоянно наступать на больные точки России, нужно определяться... Разговор должен быть серьёзный, и все в НАТО прекрасно понимают, несмотря на всю силу и мощь, что необходимо предпринимать конкретные политические действия, в противном случае альтернатива — это военно-технический и военный ответы России", — предупредил Гаврилов в эфире телеканала "Россия 24".
Напомним, МИД РФ передал США проект договора между Москвой и Вашингтоном о гарантиях безопасности. 17 декабря документ был обнародован. Так, среди предлагаемых пунктов — исключение дальнейшего расширения НАТО на Восток, исключение развёртывания ядерного оружия за рубежом, отказ от размещения РСМД вне своей территории, принятие НАТО обязательства о неприсоединении Украины к альянсу.
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