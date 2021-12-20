Глава делегации РФ в Вене заявил о готовности Москвы дать военный ответ НАТО

Глава российской делегации на переговорах по военной безопасности и контролю над вооружениями в Вене Константин Гаврилов заявил, что в НАТО понимают: если постоянно наступать на больные точки, Москве придётся дать военный ответ, диалог в данной ситуации необходим.

"Все всё прекрасно понимают, наступает в отношениях России и НАТО момент истины. Нельзя постоянно наступать на больные точки России, нужно определяться... Разговор должен быть серьёзный, и все в НАТО прекрасно понимают, несмотря на всю силу и мощь, что необходимо предпринимать конкретные политические действия, в противном случае альтернатива — это военно-технический и военный ответы России", — предупредил Гаврилов в эфире телеканала "Россия 24".