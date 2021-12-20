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На Чукотке второй день подряд не зафиксировано ни одного случая ковида

Регион уже давно занимает лидирующие позиции по минимальным показателям заболеваемости.

20 декабря, 08:50
<p>© ТАСС / Геодакян Артём</p>

© ТАСС / Геодакян Артём

В Чукотском автономном округе второй день подряд не фиксируют ни одного случая заражения коронавирусом, следует из ежедневной статистики, опубликованной федеральным оперштабом по борьбе с пандемией.

Чукотка уже давно занимает лидирующие позиции по минимальным темпам заболеваемости ковидом, а в последний раз, 18 декабря, там было зафиксировано всего лишь три случая заражения инфекцией.

В России зафиксировали минимальное за два месяца число смертей от ковида

В России зафиксировали минимальное за два месяца число смертей от ковида

Как сообщал Лайф, всего за последние сутки по стране зафиксировали 27 022 новых случая коронавируса — это минимум с 6 октября. Больше всего инфицированных выявили в Москве — 2630 подтверждённых случаев за последние 24 часа.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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