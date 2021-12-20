На Чукотке второй день подряд не зафиксировано ни одного случая ковида

В Чукотском автономном округе второй день подряд не фиксируют ни одного случая заражения коронавирусом, следует из ежедневной статистики, опубликованной федеральным оперштабом по борьбе с пандемией.

Чукотка уже давно занимает лидирующие позиции по минимальным темпам заболеваемости ковидом, а в последний раз, 18 декабря, там было зафиксировано всего лишь три случая заражения инфекцией.