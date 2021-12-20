СМИ: Футболисты "Ростова" не получают зарплату четыре месяца

Футболисты "Ростова" не получают свои зарплаты на протяжении четырёх месяцев, пишет "Матч ТВ" со ссылкой на источник.

По данным телеканала, подобная ситуация тянется в клубе с 2019 года, однако впоследствии перед игроками закрывают все долги.