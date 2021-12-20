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СМИ: Футболисты "Ростова" не получают зарплату четыре месяца

Первую часть сезона команда завершила на 14-м месте, лишь на два очка оторвавшись от зоны вылета.

20 декабря, 09:29

Фото © ФК "Ростов"

Футболисты "Ростова" не получают свои зарплаты на протяжении четырёх месяцев, пишет "Матч ТВ" со ссылкой на источник.

По данным телеканала, подобная ситуация тянется в клубе с 2019 года, однако впоследствии перед игроками закрывают все долги.

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Добавим, что по итогам первой части сезона "Ростов" идёт на 14-м месте в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 18 очков. От зоны вылета жёлто-синие оторвались лишь на два балла.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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