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Муж Анастасии Заворотнюк за два дня на льду заработал 2,7 млн на лечение жены, но этого недостаточно

Фигурист крутится как белка в колесе, пытаясь спасти Анастасию, которая борется с раком.

20 декабря, 09:19

Фото © Instagram / a_zavorotnyuk

50-летний фигурист Пётр Чернышёв получил за двухдневное участие в ледовом шоу в Дубае в начале декабря 2,7 млн рублей. Так спортсмен старается помочь тяжелобольной жене — актрисе Анастасии Заворотнюк, которая уже третий год борется с раком головного мозга, пишет kp.ru.

Фото © Instagram / a_zavorotnyuk и a_zavorotnyuk

Фото © Instagram / a_zavorotnyuk и a_zavorotnyuk

Но из-за высоких цен на препараты и процедуры даже такой суммы недостаточно, чтобы Анастасия чувствовала себя лучше. Пятикратному чемпиону США пришлось потратить все деньги и влезть в кредиты для жены, а после он снова вышел на лёд, пропадая на гастролях. Хотя он завершил карьеру много лет назад, переключившись на тренерскую деятельность и ставя номера в качестве хореографа российским и иностранным фигуристам.

Фото © Instagram / tatiana_navka

Фото © Instagram / tatiana_navka

Как сейчас себя чувствует Анастасия — неизвестно. Артистка сперва скрывала свою болезнь, а потом рак уже нельзя было держать в тайне. Сейчас она ведёт закрытый образ жизни в загородном доме в Крёкшине, не появляясь на публике и тщательно скрываясь от папарацци, которые пытаются проникнуть на территорию.

Фото © Instagram / a_zavorotnyuk и a_zavorotnyuk

Фото © Instagram / a_zavorotnyuk и a_zavorotnyuk

Состояние "прекрасной няни" семья никак не освещает, а вот её коллеги более открыты. Режиссёр Анатолий Демидов рассказывал, что Заворотнюк теперь не узнать из-за препаратов и болезни. Она сильно поправилась и скрывает голову и лицо за платком и солнцезащитными очками.

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Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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