Муж Анастасии Заворотнюк за два дня на льду заработал 2,7 млн на лечение жены, но этого недостаточно

50-летний фигурист Пётр Чернышёв получил за двухдневное участие в ледовом шоу в Дубае в начале декабря 2,7 млн рублей. Так спортсмен старается помочь тяжелобольной жене — актрисе Анастасии Заворотнюк, которая уже третий год борется с раком головного мозга, пишет kp.ru.

Фото © Instagram / a_zavorotnyuk и a_zavorotnyuk

Но из-за высоких цен на препараты и процедуры даже такой суммы недостаточно, чтобы Анастасия чувствовала себя лучше. Пятикратному чемпиону США пришлось потратить все деньги и влезть в кредиты для жены, а после он снова вышел на лёд, пропадая на гастролях. Хотя он завершил карьеру много лет назад, переключившись на тренерскую деятельность и ставя номера в качестве хореографа российским и иностранным фигуристам.

Фото © Instagram / tatiana_navka

Как сейчас себя чувствует Анастасия — неизвестно. Артистка сперва скрывала свою болезнь, а потом рак уже нельзя было держать в тайне. Сейчас она ведёт закрытый образ жизни в загородном доме в Крёкшине, не появляясь на публике и тщательно скрываясь от папарацци, которые пытаются проникнуть на территорию.

Фото © Instagram / a_zavorotnyuk и a_zavorotnyuk