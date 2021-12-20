НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

UFC анонсировал бой преемника Хабиба за статус претендента на титул

Поединок пройдёт в американском Лас-Вегасе в конце февраля следующего года.

20 декабря, 13:47

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

UFC выпустил официальный анонс поединка между россиянином Исламом Махачевым и ирано-американским бойцом Бенеилом Дариюшем.

Третий и четвёртый номер рейтинга в лёгком весе сойдутся между собой в Лас-Вегасе в ночь с 26 на 27 февраля. Победитель станет претендентом на титул UFC.

Махачев в первом раунде одолел австралийца Хукера и одержал свою 21-ю победу

Махачев в первом раунде одолел австралийца Хукера и одержал свою 21-ю победу

Добавим, что Махачев в последнем поединке был сильнее Дэна Хукера, а Дариуш одолел легендарного Тони Фергюсона.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1