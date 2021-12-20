UFC анонсировал бой преемника Хабиба за статус претендента на титул
Поединок пройдёт в американском Лас-Вегасе в конце февраля следующего года.
Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
UFC выпустил официальный анонс поединка между россиянином Исламом Махачевым и ирано-американским бойцом Бенеилом Дариюшем.
Третий и четвёртый номер рейтинга в лёгком весе сойдутся между собой в Лас-Вегасе в ночь с 26 на 27 февраля. Победитель станет претендентом на титул UFC.
Добавим, что Махачев в последнем поединке был сильнее Дэна Хукера, а Дариуш одолел легендарного Тони Фергюсона.
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