"КамАЗ-мастер" выступит с флагом России на номерах на ралли "Дакар"
Марафон состоится в Саудовской Аравии с 2 по 14 января. Команду представят четыре экипажа.
Экипаж команды "Камаз-мастер". Фото © ТАСС/Zuma
Российская команда "КамАЗ-мастер" выступит с флагами РФ на номерных знаках на ралли-рейде "Дакар". Об этом заявил глава команды Владимир Чагин.
"Из-за того что наши КамАЗы ездят по дорогам общего пользования, на них установлен государственный номерной знак, на котором есть маленький флаг России. А санкции в этом плане на это не распространяются. Маленький флаг у нас останется в классическом ралли и других видах, где машины перемещаются по обычным автомобильным дорогам", — цитирует Чагина РИА "Новости".
Добавим, что из-за санкций WADA наши спортсмены не могут выступать под флагом РФ на олимпиадах, чемпионатах мира и ряде других крупных стартов. Отметим, что ралли-рейд "Дакар" пройдёт в Саудовской Аравии с 2 по 14 января. Команду из Татарстана представят сразу четыре экипажа.
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