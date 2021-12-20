"КамАЗ-мастер" выступит с флагом России на номерах на ралли "Дакар"

"Из-за того что наши КамАЗы ездят по дорогам общего пользования, на них установлен государственный номерной знак, на котором есть маленький флаг России. А санкции в этом плане на это не распространяются. Маленький флаг у нас останется в классическом ралли и других видах, где машины перемещаются по обычным автомобильным дорогам", — цитирует Чагина РИА "Новости".