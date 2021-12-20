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"КамАЗ-мастер" выступит с флагом России на номерах на ралли "Дакар"

Марафон состоится в Саудовской Аравии с 2 по 14 января. Команду представят четыре экипажа.

20 декабря, 12:29

Экипаж команды "Камаз-мастер". Фото © ТАСС/Zuma

Российская команда "КамАЗ-мастер" выступит с флагами РФ на номерных знаках на ралли-рейде "Дакар". Об этом заявил глава команды Владимир Чагин.

"Из-за того что наши КамАЗы ездят по дорогам общего пользования, на них установлен государственный номерной знак, на котором есть маленький флаг России. А санкции в этом плане на это не распространяются. Маленький флаг у нас останется в классическом ралли и других видах, где машины перемещаются по обычным автомобильным дорогам", — цитирует Чагина РИА "Новости".

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Добавим, что из-за санкций WADA наши спортсмены не могут выступать под флагом РФ на олимпиадах, чемпионатах мира и ряде других крупных стартов. Отметим, что ралли-рейд "Дакар" пройдёт в Саудовской Аравии с 2 по 14 января. Команду из Татарстана представят сразу четыре экипажа.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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